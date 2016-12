Arenal: Jake Bugg y La Habitación Roja lideran 9 confirmaciones más

Nueva tanda de confirmaciones para el Arenal Sound del 2017. A las ya anunciadas de Martin Garrix, Icona Pop, Fedde Le Grand, Lori Meyers, Kase O o Sidonie, entre otros, se une una nueva nómina de 9 grupos y solistas liderados por Jake Bugg y La Habitación Roja, con Sidecars, entre otros, para ir perfilando ese carácter ecléctico de un certamen que tanto gusta a los sounders en su cita con Burriana. Jake Bugg llegará al Arenal después de construir una sólida carrera que comenzó a los 12 años, cuando aprendió a tocar la guitarra. Tres discos ha lanzado hasta la fecha con múltiples nominaciones en prestigiosos premios internacionales. Su último trabajo, On My One, se podrá disfrutar en la octava edición del festival.

Más de 20 años en la música avalan a La Habitación Roja. Su nuevo álbum, con el místico título de Sagrado corazón, se publicó en abril y consiguió el top 10 de los más vendidos en España. Cumpliendo 10 años como grupo, ya atesoraban canciones que merecían una segunda oportunidad. Mientras, Sidecars se plantaron en la pista de la madrileña sala But como base para ese concierto que les serviría para publicar un gran disco en directo y la plataforma excepcional para convertir sus actuaciones en rituales perfectos. Como así lo harán en las noches frenéticas del Arenal.

MOMENTO Y FUTURO // Wally López estará también en la cita sounder. Es el pinchadiscos del momento y del futuro. Carlos Areces y Aníbal Gómez, el dúo que da vida a Ojete Calor, también confirmado para el Arenal, en formato Dj Set, aparcan sus alter egos para ofrecer una sesión mágica cargada de tecno-pop, rancheras, eurobeat, italodisco, melódicos, acid house, grunge y otros muchos estilos que posiblemente se habían conseguido borrar de las mentes y, de repente, han resucitado.

Neuman cierran la etapa de If y comienzan a trabajar en su próximo larga duración que verá la luz en mayo, y que presentará en el festival, al que también acudirán Sharif Fernández, que lleva publicados tres discos, el artista granadino Dellafuente y GoMad!&Monster, que cierra el capítulo de confirmaciones.