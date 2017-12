El Arenal Sound engorda su cartel y suma 12 nuevas incorporaciones

Los sounders vivieron ayer una de sus jornadas más emocionantes. Y es que todos ellos estuvieron desde primera hora de la mañana pendientes de la cuenta de Twitter del festival burrianense, pues desde las 11.15 horas comenzaron a bombardear su perfil con nuevas confirmaciones. De esta manera, son 12 los grupos que se suman a la novena edición de esta esperada cita musical estival.

Las nuevas formaciones que subirán al escenario del 31 de julio al 5 de agosto del próximo año son: Nikone, El Kanka, El Columpio Asesino, Mueveloreina, Carlos Areces&Aníbal Gómez Dj Set, Fyahbwoy, La Casa Azul, Bad Gyal, La M.O.D.A, La Raíz, Dorian y Lost Frequencies.

El anuncio de estos fichajes llega después de que el festival anunciara la incorporación de los hermanos belgas Dimitri Vegas y Like Mike, quienes actualmente ocupan la segunda posición en el ránking de los mejores disc jockeys del mundo; así como la de Bad Bunny, considerado uno de los mayores exponentes del trap, que se ha situado como gran cabeza de cartel del Arenal 2018.

SATISFACCIÓN // Los barceloneses Dorian mostraron a través de las redes sociales su entusiasmo y adelantaron que en Burriana presentarán su nuevo álbum «con toda la energía del mundo».

Hace unos meses el grupo dio a conocer su sencillo Hasta que caiga el sol, que les ha llevado por México, Chile y Perú. Por su parte, El Kanka indica que «es un placer enorme compartir cartel con estos artistazos». El cantautor malagueño aterriza de nuevo en tierras castellonenses y, quizás, sus más fieles seguidores puedan disfrutar del último disco en el que se encuentra actualmente inmerso y que se prevé que salga al mercado a principios del próximo año. Otro de los incondicionales de este tipo de citas musicales es La Casa Azul, que el próximo verano hará vibrar a los sounders a ritmo de electropop e indie.

Los pamploneses El Columpio asesino se suman al festival provincial a través de su estilo personal, con notas que van desde el rock al punk, acompañados de la electrónica. Y a los platos se incorporarán Carlos Areces&Aníbal Gómez Dj Set y Lost Frequencies, este último conocido por su sencillo Are you with me (2014).

LAS ENTRADAS // Además de la docena de nuevas bandas, el Arenal Sound también anuncia que continúan a la venta los últimos abonos al precio actual de 55 euros, así como los últimos tíquets en promoción para el autobús.

De esta forma, comienza la cuenta atrás para que arranque este festival de referencia.