El Arenal Sound ficha al rey del rap latino Bad Bunny para 2018

El rey de rap latino Bad Bunny es el primer cabeza de cartel confirmado por el Arenal Sound 2018. El festival hizo ayer pública la confirmación de un artista que con solo 23 años ha conseguido llegar a lo más alto en muy poco tiempo gracias al auge de la música urbana en todo el mundo.

El artista es uno de los mayores exponentes del trap latino. Con ritmos bailongos y pegadizos, que hablan de sensualidad, amor, calentura y reaggeton, sus canciones ocupan las primeras posiciones a nivel internacional y también en España, donde seis de sus temas están en el top 50 de los éxitos más escuchados dentro de la plataforma Spotify.

PROYECTOS // El puertorriqueño no para de cosechar éxitos. Mayores, junto a Becky G, se ha convertido en todo un hit, pero Sensualidad, su último sencillo junto a Prince Royce y J Balvin, apunta maneras para ser un nuevo exitazo. Por si fuera poco, hace un par de días lanzó junto a Nicki Minaj una nueva versión de Krippy Kush que seguro dará que hablar. Además, se rumorea que Bad Bunny podría ser el artífice de la canción del Mundial junto a Maluma.

El festival comenzó hace menos de una semana a vender sus abonos, superando la mitad del aforo el primer día de venta. Algo que demuestra la confianza ciega que tienen sus fans en la cita.

Aunque pueda sorprender a algunos, el festival siempre se ha caracterizado por ser una cita ecléctica, con variedad de estilos. Por su escenario han pasado estrellas como Steve Aoki, Crystal Fighters, Two Door Cinema Club, The Kooks, The Editors...

La organización señaló que la próxima semana se anunciará un nuevo cabeza de cartel y antes de Navidad se sabrán más nombres que se unirán al festival más multitudinario de España.