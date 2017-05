Benicàssim calienta motores para su festival con Un día de Blues

El mejor espíritu blues ya impregna Benicàssim y sus calles. Los amantes de esta música disfrutaron ayer del buen ambiente y los conciertos de la octava edición de Un día de blues, organizado por El Corb, en la plaza de la Estación, que sirvió una vez más como preámbulo al Benicàssim Blues Festival. Los grupos Benicàssim Blues Band, Los Gumbo Blues, The Sun Street Blues, Nena Swing y The Sick Boys fueron los encargados de caldear el ambiente durante la tarde-noche.

La cita grande será el Benicàssim Blues Festival, que celebrará su sexta edición del 2 al 4 de junio en las calles con un cartel de lujo, que ya está completamente cerrado y que traerá a las mejores figuras internacionales hasta la Ciudad de la Música.

Barcelona Big Blues Band & Jonathan Herrero es la última gran confirmación. Bajo la dirección del contrabajista Ivan Kovacevic, la formación está enfocada a acompañar a los mejores artistas del rhythm&blues a nivel nacional e internacional. Tomaccos, Txus Blues & Jose Bluefingers y Alex Caporuscio Trío completan el plantel de artistas.

El cartel de este año está protagonizado por dos grandes de la guitarra como son Mr Sipp y SaRon Crenshaw. Castro Coleman aka Mr. Sipp, Mississippi Blues Child, ganó en 2014 el Internacional Blues Challenge de Memphis, organizado por la Sociedad de Blues de Vicksburg, y el premio de Gibson al mejor guitarrista de blues el mismo año, además del premio especial Bobby Rush BEST Entertainer. Mr. Sipp también tuvo su momento en la película sobre la vida de James Brown Get on up Sr.

Saron Crenshaw puede ser un desconocido para muchos en este país, pero se trata de un miembro del Blues Hall of Fame de New York que, no en vano, ha participado en grabaciones de grandes artistas de soul como Lee Fields o Tyrone Davis, pero también de luminarias del blues como Bobby Rush o Robert Cray. Es el secreto mejor guardado de la escena del blues y soul de New York.

También estarán presentes otros grupos como Blues Train, Still River y Tina & Joe. Blues Train traerán un repertorio de clásicos del electrizante blues de los 50 y los 60; y Still River presentan su segundo disco.