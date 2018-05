Beret: «Tengo mucha ilusión de cantar por primera vez en Castellón»

En loor de multitudes. Así será recibido en Castellón. No le cabe la menor duda. Como si fuera una virgen bajo palio de las de bulla, en la Semana Santa de su ciudad natal (podría ser la de las Lágrimas de Exaltación o una de las dos Esperanzas, Macarena o Triana). Cuando se desata el fervor. En este caso de adolescentes hormonizadas que adoran al fenómeno viral del momento, del artista de las 64 millones de visualizaciones. Francisco Javier Álvarez Beret, o Beret a secas, la nueva sensación de la música urbana. Canta en la Pérgola el 5 de mayo. Talento y cercanía son las claves de su éxito. Espera disfrutar mucho en su primera actuación en la capital de la Plana.

--¿Cúal es la clave de tu éxito? ¿Dónde se esconde tu triunfo?

--Creo que la clave de mi éxito es que el oyente de mis canciones se ve reflejado con su propia historia en cada canción. Estoy triunfando por mi constante trabajo. Creo que soy cercano y a la gente le gusta esa cercanía. Además, cuando termino los conciertos suelo hacerme fotos con el público, me gusta escuchar a cada persona, saber qué es lo que opina...

--¿Cuáles son tus referentes musicales? ¿Tus ídolos?

--Mis referentes musicales son canciones de cualquier artista que me haga sentir, no podría decirte uno en particular. Todo lo que refleje sentimientos. Sí que tengo un recuerdo muy bonito de mi encuentro con Nikone. Fue gracioso porque él me escuchó, le gustó lo que hacía y se puso en contacto conmigo. Yo por entonces aún no daba conciertos ni nada y me propuso ser su telonero en Sevilla. Ahí empezó todo, y la verdad es que tenemos una relación bastante buena. Gracias a él me adentré un poco más en este mundillo. Actualmente tenemos una gran amistad. Sí, podría ser mi ídolo. Pero mi apuesta decidida son los sentimientos.

--¿Cómo defines tu estilo? ¿Es música urbana?

--Puedo definir mi estilo como pop urbano. Pero, ojo, no me gustan las etiquetas, porque cuando nace una etiqueta nace un prejuicio. Y muchas personas se pueden estar cerrando a un estilo que podría gustarles solo por la etiqueta. No me gustan las etiquetas porque puede que una persona joven o adulta rechace escuchar algo por tratarse de un género u otro. Sí es verdad que empecé por el rap, luego entonando algunos temas de reggae y, hoy por hoy, después de haber publicado hasta cuatro discos, creo que estoy haciendo pop urbano porque mantengo las esencias instrumentales que siempre he gastado, pero con alguna letra cultivada y algo más melódica. Mientras las canciones gusten a la gente en su forma y contenido, da igual lo que esté escuchando, da igual que sea rock, reggae o bien pop.

--La edad de tu público (especialmente chicas) ronda entre los 12 y 25 años. ¿Te produce una motivación especial a la hora de cantar? ¿De expresar emociones?

--Creo que da la casualidad que entre esas edades se viven por primera vez muchos de los sentimientos que transmito en mis letras, soy refugio para aquel que se encuentra solo y necesita identificarse o verse acompañado, como en su día alguien lo fue para mi. No obstante, es una responsabilidad porque los fans te toman como referente. Hay que ser consciente de que existe una gran masa de gente que, sobre todo, a esas edades, escuchan a sus artistas y pueden interpretarlo de una manera u otra. Y, soy consciente de ello. Pero, vaya, no me suelo fijar si son chicas o chicos, ya que eso parecería una tienda.

--¿Crees que hubieras triunfado tan pronto sin internet?

--Quizás sí, pero me hubiera costado más. Habría sido un camino más largo y más sacrificado.

--Es la primera vez que actúas en Castellón. ¿Cómo esperas ser recibido en la Pérgola?

--Lo que puedo leer por redes es que hay mucha ilusión y ganas de la gente. Las mismas que tengo yo por ofrecer un espectáculo bonito y de calidad.