L‘Alcora presentó en sociedad la 23ª edición del Festival Bestialc, el más longevo de los certámenes de su estilo en la provincia de Castellón. Fue en el pub La Cocotera, actuando para la ocasión Banana Cósmica y Jhonny Pijamas. El arraigado evento tendrá lugar el sábado 16 de junio en la conocida Pista Jardín de la localidad.

Un evento que contará este año, entre otros grupos, con: Iguana Death Cult, TT Syndicate All Dual, Amphetamine Discharge, Vurro, Los Volcanes, Junior Mackenzie, Nitropollo, Pugnator, Los Manises, y Twizel. Además no faltarán sesiones de dj a cargo de Mash Masters, Borja Keeper y Never Pony. Un cartel de lujo que consagra la veteranía y la impronta participativa del certamen musical. El festival está organizado por la Asociación Cultural DSK Radio de l’Alcora con la colaboración del Ayuntamiento y la Caixa Rural alcorense.

Esta será la cuarta edición en la que el festival se enmarca en las actividades programadas para el mes de junio, fuera de las fiestas patronales del Cristo, tal y como se venía celebrando en años anteriores. En este sentido, desde la organización remarcan que el cambio de fecha y la ubicación en la zona verde de la Pista Jardín, ha tenido una buena acogida, dado que los últimos años ha visto incrementado el número de asistentes respecto ediciones anteriores. Piensan que ha sido un acierto el cambio y, en este sentido, esperan que también en este año, más personas consideren el Bestialc como una opción musical interesante para sus gustos.

Y es que el Bestialc se ha convertido en prólogo de la temporada de festivales del verano de la provincia y son muchos los castellonenses y visitantes que acuden al mismo como antesala de los grandes eventos multitudinarios de la época estival.