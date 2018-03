Booze & Glory traen su punk a Castellón

Llegados directamente de tierras londinenses y con un bagaje de 10 años a sus espaldas, mañana jueves aterriza en la capital de la Plana una de las bandas más sobresalientes de la escena punk inglesa de los últimos tiempos: Booze & Glory.

El cuarteto, integrado hoy día por Mark, Liam, Frank y Chema, considerado toda una referencia del streetpunk actual, presenta mañana en el escenario de la sala Four Seasons de la calle Castelldefels los temas de su último y esperado disco Chapter IV, que vio la luz hace un año de la mano del reconocido sello sueco Burning Heart Records (culpable de la edición de entregas discográficas de bandas como Parkway Drive, Turbonegro o The Hives). Además, seguro formarán parte del repertorio seleccionado para el concierto algunos de los hits más aclamados del grupo incluidos en sus otros tres discos: As bold as brass, Trouble free, Always on the wrong.

Al tiempo, Booze & Glory acumulan en su discografía un montón de singles, EP y otras tantas recopilaciones del género. Desde que arrancaron como banda un mes de julio del 2009 no han parado de tocar, girar, grabar y disfrutar con un modo de vida y un sentimiento que les has llevado a ser reconocidos a nivel mundial. Han llevado su sonido por los escenarios de toda Europa, Estados Unidos e incluso Asia, y participado en los festivales de referencia del género que defienden con gran pasión, como el Punk Rock Bowling (Las Vegas), Black’n’ Blue Bowl (Nueva York), Rebellion Festival (Inglaterra) o el With Full Force (Alemania).

Los castellonenses tienen la oportunidad de disfrutar como fans o simplemente descubrir una banda que deja huella y que compone auténticos himnos melódicos callejeros.

Krang

Finalmente y tras un cambio en la programación de la sala, los valencianos Krang tendrán el lujo de actuar como teloneros del grupo procedente de Londres. Considerada una banda de rock con influencias punk, hardcore y trash, a pesar de que sus componentes huyen de cualquier etiqueta, llevan en la brecha desde el año 2004 con diferentes formaciones. Tras casi tres lustros en la carretera cuentan con varios discos en su mochila. El último de ellos, titulado X, salió a la luz en el ejercicio 2015 y recuperaba trece grandes clásicos regrabados más otros cinco temas nuevos.