Bunbury llegará a Castellón tras su triunfal gira por Estados Unidos

Más de un millón de espectadores en Estados Unidos han disfrutado, vibrado y se han emocionado con Bunbury, en una gira por aquel país que está batiendo récords, y que refrenda al cantante zaragozano como una toda leyenda de la música española. El exlíder de Héroes del Silencio está arrasando en su comparecencia ante el público estadounidense con su gira Ex Tour 17-18, y que llegará a Castellón el 30 de junio, en plenas fiestas de Sant Pere del Grao, como la gran atracción de los festejos marineros del 2018.

La ruta en Estados Unidos se inició el pasado 24 de abril, en el The Masonic de San Francisco, y dos días después continuó en Anheim (House of Blues) para seguir en el Greek Theatre de Los Ángeles y en el House of Blues de San Diego, todos en California.

La ciudad de Las Vegas, en Nevada, fue su siguiente parada, donde actuó el 2 de mayo también en el House of Blues, y luego se dirigió a Texas, con fechas programadas en El Paso (Teatro Plaza, el 4 de mayo), San Antonio (The Aztec, el 6), y Dallas (House of Blues, el 9 de mayo) y Houston (House of Blues, ayer, 10 de mayo). Bunbury y Los Santos Inocentes proseguirán el próximo 13 de mayo en Nueva York, y el 15 en el Teatro Fillmore de Silver Spring, en Washington DC, y culminará al día siguiente en el House of Blues de Chicago, Illinois.

La gira americana comenzó el pasado 6 de febrero en Cuenca (Ecuador). Continuó en Quito, Medellín y Bogotá, siguió en Buenos Aires para llegar a México.

Y es que salir a escena y repasar éxitos de la talla de Lady blue, El extranjero, Que tengas suertecita, entre otros, además de canciones emblemáticas de su exbanda como Maldito duende, Héroe de leyenda y Mar adentro, ha ido provocando el delirio de miles de espectadores, extasiados ante el ídolo.

Temas de su disco Expectativas, uno de los más ambiciosos, radical e innovador del artista, que se grabó en Sonic Ranch, Texas, y fue mezclado en Los Ángeles.

LOS SANTOS INOCENTES // Enrique Bunbury y Los Santos Inocentes, banda formada por Quino Bejár, Robert Castellanos, Ramón Gacías, Jordi Mena. Jorge Rebe Rebenaque y Álvaro Suite, y que cuenta con la participación especial de Santi del Campo al saxo y Erin Memento en los coros, ampliarán su gira de conciertos por Europa en Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica a e Inglaterra

Así, a partir del 2 de diciembre actuará en Milán, Fráncfort, Berlín, Köln, Amsterdam, Bruselas, París y Londres. Si Estados Unidos se ha rendido ante el aragonés, también Europa podrá disfrutar de las excelencias de un cantante que lo deja todo en el escenario. Que se entrega a su público más fiel con un potente directo radiante de energía en un recorrido por el pentagrama.