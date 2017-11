Canciones de los 60, 70 y 80 para culminar Santa Cecilia

La Unió Musical del Grau concluye este viernes los actos con motivo de la festividad de Santa Cecilia con el tradicional concierto, que este año será muy original. La cita será esta noche, a las 22.00 horas, con entrada gratuita en el Centre Cultural la Marina.

El espectáculo que ofrecerá la formación no tiene precedentes ni en la formación musical ni en el Grao de Castellón. Se trata del concierto Cançons per al record, que será un tributo a algunos cantantes y bandas emblemáticas de las décadas de los 60, 70 y 80 del pasado siglo. Canciones que han hecho historia en la música pop y que muchos conservan en la memoria como auténticos himnos, de grupos míticos como The Beatles o Alaska. Para promocionar el evento, asimismo, han realizado un clip que puede visualizarse en Youtube.

Además, la velada contará con una colaboración muy especial de Marian Domínguez y Juanra Castillo, dos cantantes graueros de larga trayectoria y nivel reconocido que harán si cabe más atractivo el espectáculo. El actor del Grao Vicent Ortiz será quien presentará el concierto con un hilo conductor muy ad hoc.

ACTOS //

Está siendo un año muy intenso para la sociedad musical, ya que se ha enfrentado con retos tan apasionantes como la participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el pasado mes de julio. Además, prevén cerrar el ejercicio con el Concert de Nadal, el próximo 22 de diciembre.

A ello se suman las celebraciones de Santa Cecilia, cuyo cartel es obra de Ana Ferrer (saxofonista de la banda), que intenta recrear la portada del disco de The Beatles Abbey Road en el Grao, en la plaza de la Mare de Déu del Carme (la más emblemática) y con jóvenes miembros de la agrupación como participantes.

CITAS //

La formación tomó parte el pasado fin de semana en un pasacalle por Castellón, desde la plaza Santa Clara y junto con otras sociedades musicales (Unió Musical Mestre Gargori, banda de la UJI y Associació Musical Castàlia). Asimismo, el sábado participaron en una misa en la parroquia de Sant Pere oficiada por mosén Albert Arrufat, donde interpretaron piezas de Händel, Shubert y Saint Saëns.