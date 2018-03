El cartel del Rototom suma a Julian Marley y a los míticos The Skatalites

El Rototom Sunsplash confirma la incorporación a su cartel de una serie de leyendas de la música jamaicana para su próxima edición, la número 25, que se celebrará en Benicàssim entre los próximos 16 y 22 de agosto.

Una de las confirmaciones más mediáticas es la de Julian Marley, hijo del gran mito del reggae, que tocará por primera vez en el certamen benicense el 16 de agosto, para abrir boca. El único descendiente de Bob Marley de procedencia inglesa imprime en su música un sabor roots único y original que atrae a los fanáticos del reggae de todas las edades.

Los focos también estarán puestos en la mítica banda The Skatalites, los veteranos precursores del ska, considerado como el primer estilo puramente jamaicano. Aún de gira hoy en día, actuarán el 18 de agosto en el Rototom, donde contarán con la participación de su conocida compañera vocal Doreen Shaffer y con la aparición exclusiva de otro de los representantes del ska, el inmortal Derrick Morgan, y del trompetista jamaicano Vin Gordon.

CLÁSICOS // El cartel también suma a The Mighty Diamonds (22 de agosto), uno de los grupos más duraderos del roots reggae. Tras aparecer en escena en el estudio Channel One a mediados de los años 70 con el novedoso éxito Right Time, el trío de soul continuó produciendo éxitos en los años 80, entre los que se encuentra el destacado Pass the Kutchie. Con más de 30 discos a sus espaldas y casi 50 de carrera musical, su concierto es toda una garantía de que los asistentes podrán escuchar algunos de los grandes clásicos del género.

Otro veterano como Cocoa Tea, en su caso procedente de la gloriosa década de los años 80, también tiene firmado su contrato con el certamen. El primer día del festival, la gran voz del dance hall melódico estará sobre el escenario para mostrar su versatilidad, pues intercala a voluntad clásicos y temas propios, que lo convierten en un artista sólido.

General Roots, Mo’kalamity, la prolífica banda Dub Akom y el productor Roberto Sánchez cierran la lista de confirmaciones.

BEN HARPER Y GREEN VALLEY // El festival anunció hace unas semanas dos estrenos de altura, el de Ben Harper y Fat Freddy’s Drop, junto al concierto especial de Alborosie, el triángulo jamaicano que forman Protoje, Jimmy Cliff y Tarrus Riley. Además, también está asegurada la presencia de los referentes del reggae en castellano Morodo y Green Valley.