Clean Bandit, Yellow Claw y Miss Caffeina,  líderan nuevas confirmaciones del Arenal

Más artistas se unen al cartel de la octava edición, que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en la localidad de Burriana (Castellón). Nueve incorporaciones que se añaden a los ya anunciados anteriormente como Martin Garrix, Bastille, Icona Pop, Fedde Le Grand, Jake Bugg, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Kase.O o Jonas Blue entre otros.

Clean Bandit consiguieron con “Rather Be” un auténtico hit que se convirtió en uno de los mayores éxitos del 2014 y lo han vuelto a hacer recientemente con “Rockabye”, uno de los temas del momento que ha sido Nº1 en todo el mundo; los holandeses Yellow Claw visitarán por primera vez el festival para presentarnos su nuevo disco, “Los Amsterdam”, que verá la luz el próximo 7 de abril. Actualmente se encuentran en el puesto 48º del ránking que anualmente publica la revista Dj Mag; Ha sido una de las bandas del año y van a seguir presentando su tercer álbum “Detroit”. Un trabajo que ha sido acogido muy bien por la crítica y sobre todo el público. Miss Caffeina vuelve a Burriana para hacernos “volar” con su música; Rayden está de plena actualidad y es que la próxima semana publica su esperado nuevo disco ‘Antónimo’. No sólo es un disco, es también una demostración de la valentía que supone romper con el discurso establecido; Lágrimas de Sangre es una banda de rap combativo que bebe de estilos más allá del hip-hop como es el rock y el reggae. Un directo potente que les ha convertido en una de las formaciones más solicitadas en los festivales nacionales; Con más de 20 fechas repartidas por toda España y después del llenazo del concierto en Madrid, Amatria coge fuerzas para participar en festivales y este verano estará en Arenal Sound; Les Castizos finalizaron el año con nuevo single, un tema rompedor con la americana Aly Eckmann. Este verano volveremos a amanecer en el Beach Club con estos andaluces que siempre son garantía de éxito; No necesita apenas presentaciones. Aida Domenech, conocida como Dulceida, es una de las bloggers más conocidas y exitosas del país y una fiel sounder que cada año nos visita para disfrutar del festival y además ofrecernos una sesión con los temas más actuales y divertidos del momento; #TheTripletz quieren llevar su espíritu forever young a las pistas de baile con su DJ set. Prepárate para una sucesión de hits y coreografías de estos dos amigos que resumen sus intenciones en una sola frase: "Be Young! Have Fun!”

Las entradas pueden ser adquiridas desde 40€ + gastos el Abono General y desde 70€ el Abono VIP en www.arenalsound.com o en www.ticketea.com