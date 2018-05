Efecto Mariposa y su Vuela, en el Teatre Municipal de Betxí el día 1

El grupo malagueño Efecto Mariposa presentará su último trabajo Vuela en un concierto acústico de pequeño formato que tendrá como escenario el Teatre Municipal de Betxí el próximo viernes, 1 de junio, a las 20.00 horas.

Efecto Mariposa, uno de los principales exponentes del pop adulto, inteligente y de impecable factura del país, vuelve cuatro años después de lanzar el álbum Comienzo. En Betxí presentará su octavo y nuevo trabajo Vuela, que incluye, entre otras, las canciones ¿Qué me está pasando?, Mágico y Fue tan bonito.

Además, repasará sus canciones más conocidas, entre las que no puede faltar su inolvidable No me crees o Por quererte. 2018 es el año Efecto Mariposa. El grupo malagueño lanzaba a la calle en febrero el sencillo ¿Qué me está pasando?, un tema que es un auténtico grito de libertad, un reflejo de las ganas de seguir adelante que embarga a un grupo ahora nucleado en torno a Susana Alva y Frasco G. Ridgway. La canción era el adelanto del que pronto se convertirá en el octavo trabajo de un grupo que es un icono del pop español desde sus inicios a comienzos de la pasada década, ahora de la mano de Sony Music.

Las invitaciones para este concierto gratuito se pueden conseguir en la Biblioteca Municipal de Betxí (calle Doctor Ortells, 1), en Castellón en Mia Moda (calle San Vicente, 38 y Campoamor, 17) y en Cadena 100 (avenida Francisco Tárrega, 69, Vila-real).