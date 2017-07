El FeCStival regresa con más juegos para el público infantil

El V FeCStival aterrizará el próximo 7 de octubre, a las 11.00 horas, en el parque Rafalafena de Castellón. Este año contará con tres novedades: más actividades para los pequeños de la casa, un espacio para todo aquel que se anime a cantar y una aplicación móvil con la que el público podrá olvidarse de pagar en efectivo. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web del evento.

La convivencia entre mayores y pequeños es uno de los objetivos principales de la cita. Para cumplirlo y progresar en cada edición, además del FeCStival Kids, que volverá con muchos más juegos, la organización instalará un escenario único para el público infantil. En él se desarrollarán varias sesiones musicales, además de juegos y talleres de manualidades para niños.

Otra de las nuevas iniciativas es la Carpa impulso, un espacio con micrófonos e instrumentos habilitado para los espectadores que quieran cantar sus temas favoritos. «La finalidad es impulsar, tanto a profesionales de la música que acudan al festival como al resto de asistentes, a realizar actuaciones espontáneas», explica Gonzalo Magraña, cofundador de la cita.

El quinto FeCStival se caracterizará también por el cash-less, un modelo de pago que permitirá a los festivaleros pagar las consumiciones a través de una aplicación móvil, Verse. La intención es «dinamizar los pagos dentro del recinto y evitar de este modo las aglomeraciones que se puedan producir», justifica el confundador del certamen.

CARTEL // Entre los grupos confirmados destacan las bandas castellonenses deBigote y Ruth Baker Band. También subirán al escenario Cala Vento, un grupo barcelonés que presentará su álbum Fruto Panorama; Mucho, con Pidiendo en las puertas del infierno; así como la cantautora madrileña Alice Wonder y Noise Box, con Every picture of you is when you were younger. Ayer en la presentación actuaron Fedy Borja y Anna Millo.

El cofundador de este festival manifiesta que el propósito más importante sigue siendo la promoción de los grupos de la provincia. «El FeCStival se creó para potenciar la música de Castellón. Queremos que nuestros artistas tengan una oportunidad para romper las barreras locales», apostilla Magraña al respecto del cartel de la presente edición.