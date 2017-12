El FIB ficha a The Killers como primer cabeza de cartel del 2018

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) dio ayer a conocer uno de los grupos que actuará como cabeza de cartel en la próxima edición. Se trata de The Killers, una de las bandas de rock estadounidenses más exitosas de los últimos años, formada en el 2001 en Las Vegas (Nevada) por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Keuning. Los seguidores del grupo y asiduos al festival de Benicàssim mostraron su sorpresa y satisfacción al enterarse de la noticia.

De esta manera, Brandon y su banda vuelven por tercera vez a esta cita musical de referencia, tras subirse al escenario en el año 2009 y en el 2013, una edición que contó con una espectadora de excepción, pues entre el público se encontraba la reina Letizia (entonces princesa), que acudió al certamen de Benicàssim con unos amigos a disfrutar de su grupo preferido.

En el 2011, el líder de The Killers defendió su trabajo en solitario en el escenario principal con Flamingo, en el que exploró las raíces de la música norteamericana sin desviarse demasiado del sonido del grupo. Y es que The Killers es una de las bandas más icónicas de su generación, cuyos músicos se caracterizan por ser dueños de un delirante y sorprendente directo que trasladarán hasta los fibers.

La formación irrumpió en la escena musical con Hot Fuss (2004), su álbum de debut que se convirtió en uno de los discos más vendidos de la década y que fue aclamado por la prestigiosa revista Rolling Stone como uno de los más grandes de todos los tiempos.

TRABAJOS // Desde entonces, cada uno de sus otros cuatro discos de estudio, Sam’s Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012) y Wonderful Wonderful (2017), ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda haya vendido 25 millones de discos, encabezando festivales y actuando en escenarios de todo el mundo.

Con Brandon Flowers, su carismático líder, la trayectoria del grupo se evidencia en un directo basado realmente en un envidiable catálogo que incluye canciones como Mr. Brightside, When You Were Young, Human, Read My Mind, Runaways, The Man o Run For Cover, de Wonderful Wonderful, su reciente álbum que también ha llegado a lo más alto de las listas.

Así, vuelve por tercera vez a Benicàssim el sorprendente directo The Killers, una de las bandas de rock más prometedoras y sorprendentes del siglo XXI. Los fibers tendrán una nueva cita en verano, del 19 al 22 de julio.