El FIB llega a su recta final con la legendaria banda Pet Shop Boys

La mejor música pop e indie rock tomó ayer el FIB en su tercera jornada de conciertos, con la que encara su recta final. Bandas como Los Punsetes (Madrid) y los británicos The Kooks caldearon el ambiente en el escenario Las Palmas antes del concierto más esperado del día, el de Pet Shop Boys, que arrancó rozando la medianoche.

Miles de fibers abarrotaron el recinto para no perderse la actuación del dúo más exitoso de la industria musical británica, con 42 singles que han llegado al top 30 de las listas británicas y 13 discos de estudio grabados. Los integrantes de la legendaria banda de Londres, que lleva en activo desde el 81, demostraron que los años no pasan por ellos.

A continuación, para cerrar la programación del escenario principal, estaba prevista la actuación del grupo británico de música electrónica Chase&Status.

En otras ubicaciones como el Visa, al cierre de esta edición quedaba pendiente la intervención del grupo de indie pop escocés formado en Glasgow en el 96, Belle&Sebastian, mientras que a Metronomy, formación de música electrónica, se le encargó clausurar este escenario. El mismo que, horas antes, abrieron unos castellonenses, Junior Mackenzie, liderados por el benicense Juan Fortea, que protagonizó su soñado debut en el FIB, tras una larga trayectoria con seis discos.

Ante un público exigente, interpretaron canciones como Street Light, Any State of Mind o Citizen of the World, entre otras, en la que fue una de las mejores actuaciones de su historia, precisamente en el festival que han visto crecer, y en la que aprovecharon para presentar su último disco Files of life. A Juan Fortea le acompañaron Nacho García a la batería, Mauricio Bedoya al contrabajo y Eloy Alcaide, también de Benicàssim, en los teclados. Para este último era su segunda actuación en el FIB, pues actuó en el especial 20º aniversario del macroevento indie con su antigua banda de Benicàssim Skizophonic.

Junior Mackenzie es un proyecto musical nacido en Barcelona en el año 2008. En sus inicios era un trío con tintes de rock clásico, folk y música de raíces norteamericanas. A lo largo de los años, ha sufrido cambios tanto de miembros, como de matices y sonoridades hasta llegar a dar forma al trabajo que se escuchó ayer.

Como es habitual estos días, por el recinto siguieron viéndose caras conocidas, como la de la presentadora de À Punt Carolina Ferre o Jorge y Miri, del programa televisivo Masterchef.