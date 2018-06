El FIB quiere repetir el sold out del 2017 con 50.000 asistentes un día

El FIB afronta su próxima 24 edición con el reto de repetir el sold out del 2017 y alcanzar las 50.000 personas de aforo del recinto en alguna de sus cuatro jornadas, que se celebrarán del 19 al 22 de julio, en Benicàssim.

Así lo expresó ayer el director de Maraworld, Melvin Benn, en la rueda de prensa de presentación del festival, acompañado por autoridades como el presidente de la Diputación, Javier Moliner; la alcaldesa de la localidad, Susana Marqués; y esta vez también por el secretario de la Agencia Valenciana de Turismo y exalcalde de Benicàssim, Francesc Colomer.

Teniendo en cuenta la capacidad del recinto, marcada por el tope de los 50.000 espectadores, Benn confía en superar los 40.000 asistentes al día.

Grandes bandas como Travis Scott (jueves 19), The Killers (viernes 20), Pet Shop Boys (sábado 21) y el ex de Oasis Liam Gallagher (domingo 22) encabezan el cartel. El director reconoció tener ganas de ver el directo de Travis Scott. «Es una de las bandas más excitantes y uno de los conciertos más impresionantes que vi el año pasado», indicó. «Esperamos que podamos volver a colgar el cartel de no hay entradas», añadió.

En su intervención destacó como principal novedad el tinte solidario de la próxima edición, que tendrá un especial carácter benéfico. En este sentido, el director del FIB anunció que se recaudarán fondos para las oenegés Cruz Roja y Save The Children. Con la primera de ellas se colaborará en el proyecto de empoderamiento de mujeres, con la colocación de puntos lilas, como ocurre en otros de los festivales que organiza en Europa (este empresario dirige más de una decena de reconocidos certámenes internacionales), con el objetivo de dar soporte y atención a posibles víctimas de violencia de género. Mientras el proyecto de la segunda asociación pretende promover y defender de los derechos de la infancia en todo el mundo.

DONATIVO // Para ello, «todos los invitados (los que no pagan entrada) pagarán una donación benéfica de 10 euros, cuya recaudación irá destinada de forma íntegra a estas dos oenegés», según explicó Benn, quien estimó que de haber unos 1.000 invitados se podrían recaudar unos 10.000 euros. Además, se celebrará el partido benéfico junto al Villarreal CF.

Por su parte, Colomer remarcó que los festivales «son un tema de estado». «Son un producto turístico de primer orden, que nos diferencia y nos hace ser singulares. El FIB es una historia de éxito. Y muy positiva, tanto para Castellón, como para la Comunitat Valenciana y España, con el posicionamiento internacional».

También puso en valor la capacidad de promotores como Benn «de organizar un cartel que arrastra a jóvenes de todo el mundo». Y la importancia del destino, capaz de fidelizar a este público y conseguir que regrese en el futuro como turismo familiar.

Moliner afirmó que hoy «tenemos un FIB más fuerte que nunca y más festivales que nunca, convirtiéndonos en expertos en la organización de estos eventos». Y anunció que la Diputación ha incrementado en un 25% la ayuda económica a los festivales. De hecho, se contempla una inversión de 500.000 euros para patrocinio de los grandes festivales que se celebran en la provincia.

Mientras Marqués recordó que ya son «3,5 millones de fibers a lo largo de la historia los que ha recibido Benicàssim». «Fue el primer festival que se celebró en el municipio y el que ha posicionado a Benicàssim en el panorama musical internacional».