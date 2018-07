El FIB ultima el montaje

La organización del FIB ultima el montaje del escenario principal, que acogerá a las estrellas de esta 24ª edición, entre otras, The Killers, Pet Shop Boys, Travis Scott o el ex-Oasis, Liam Gallagher.

Tras la colocación de la tarima y toda la estructura de la gigantesca infraestructura en el recinto de conciertos de Benicàssim, con ayuda de una grúa de grandes dimensiones, los operarios procedieron a la instalación de la cubierta este fin de semana. Y estos días se vestirá y dotará de todos los elementos y servicios necesarios, con la previsión de finalizar mañana el montaje.

La primera oleada de fibers llegará hoy, con la apertura de las zonas de acampada, para disfrutar de los ocho días de vacaciones que incluye su abono al festival, en los que no solo asisten a conciertos sino también toman el sol en la arena y se bañan en la playa. La mayoría son británicos, pero también hay de otras partes del mundo y muchos españoles.

Será el jueves cuando den comienzo las actuaciones, con la superestrella de hip hop Travis Scott, uno de los directos más espectaculares que se esperan, según anunció en la presentación del cartel de esta edición el director de Maraworld, Melvin Benn.

El viernes es el día de The Killers, la banda de Las Vegas que vuelve a Benicàssim para hacer sonar sus mejores hits, como Mr. Brightside, The Man o Somebody Told Me. Además, también actuarán The Vaccines y Catfish And The Bottlemen, The Charlatans, así como Rag’n’Bone Man, el aclamado cantante y compositor británico que saltó a la fama en el año 2016 con su primer y exitoso álbum, titulado Human.

Un dúo mítico del pop británico, Pet Shop Boys, lidera el programa del sábado con un directo indispensable en el que no faltarán algunos de sus temas más memorables y coreados, como West End Girls, Go West o It’s A Sin.

Liam Gallagher redondeará un año apoteósico con su concierto como estrella del domingo, en el que sonarán sus temas en solitario más conocidos y una buena ración de clásicos de Oasis.

OTROS ARTISTAS del cartel // Los fibers también gozarán con el electropop de Bastille y Dorian, el luminoso ímpetu de Madness, el rock del siglo XXI de Wolf Alice y Shame, la extravagancia de King Khan & The Shrines, la locura garagera de The Parrots y Los Nastys, la energía de Alma, Zoe y Nathy Peluso y Marem Ladson.