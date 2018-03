Javier Urra: «La gente dice lo que cree que debe y no lo que piensa»

Con una amplia experiencia en el campo de la psicología y la pedagogía terapéutica, Javier Urra fue ayer el protagonista del ciclo De razones y hombres de la Fundación Caja Castellón, donde impartió una interesante conferencia para presentar su última obra, La triple E. Escala de estabilidad emocional. Se trata de una herramienta que permite al lector conocerse mejor y así poder crecer personalmente y empatizar más con los demás.

Además de haber escrito a mano, sin usar el ordenador, 45 obras, Urra es conocido por aparecer de forma habitual en programas de televisión. Sin ir más lejos, estos días ha comentado en la pequeña pantalla la trágica muerte del pequeño Gabriel, en Almería, ya que es experto en temas relacionados con la infancia. Fue presidente de la Red Europea de Defensores del Menor.

Urra aconseja leer su nuevo libro «con bolígrafo, ya que hay ejercicios prácticos, en la intimidad, con sinceridad y un punto de sentido del humor». Este reconocido psicólogo ha intentado que la obra sea «un juego ameno», al igual que su conferencia, en la que el público participó activamente realizando algunos de los ejercicios que plantea en La triple E. Escala de estabilidad emocional. «Maquillamos nuestras vidas porque si no, no sería posible vivir», asegura Urra, quien remarca que la gente «dice lo que cree que tiene que decir y no lo que piensa». Y sostiene: «Las personas no nos conocemos a nosotras mismas a nivel emocional».

En este sentido, explicó que el 80% de la población cree que es más inteligente que la media, además considera que tiene características de la personalidad de las que carece y rechaza otras que sí atesora. Dado que se trata de un manual para descifrar mejor cómo se es a nivel personal, Urra aconseja no regalarlo, «porque la gente se molestará, es mejor comprarlo para uno mismo».

Entre las claves que el libro busca dar al lector está en que sepa si es una persona estable o no.

menores // Otro de los trabajos que Urra tiene ahora en el mercado es Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes (Guía para padres). «Siempre se dice que los niños vienen sin manual para educarlos, pues este es el manual», insistió Urra, quien detalló que se trata de una obra que recopila problemas crecientes, como el acoso escolar, en el que se dan las claves para prevenir y afrontar situaciones complicadas.