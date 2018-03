Jess Glynne, Martin Jensen y Maldita Nerea se suman al cartel del Arenal

El Arenal Sound anuncia ocho nuevos artistas que se suman al cartel del próximo verano, entre los que destacan la última diva del pop británico, Jess Glynne, el pinchadiscos Martin Jensen y los españoles Maldita Nerea.

Glynne se encuentra de plena actualidad tras el estreno del sencillo These Days, junto a Rudimental y Macklemore, que se ha convertido en uno de los temas más escuchados en todo el mundo. La joven, que destaca por su voz grave y personalidad desbordante, consiguió llegar al número 1 de ventas en el Reino Unido cuando apenas tenía 25 años. En ese trabajo están algunos de sus grandes éxitos hasta ahora, como Hold my hand, Rather be o Take me home.

En el caso de Maldita Nerea, será su segunda actuación en el festival burrianense, pero volverán a un escenario que ha cambiado mucho desde que lo pisaron allá por el 2010. Y es que los murcianos tocaron en la primera edición del certamen y ahora, ocho años después, vuelven para presentar su gira Bailarina, con la que acaban de acumular tres llenos seguidos en días consecutivos en la sala Riviera de Madrid.

Otro de los que debutan en Burirana es el dj danés Martin Jensen, que pinchará en el Arenal Sound en su mejor momento profesional. Jensen acaba de entrar en la lista del top 100 de la revista Dj Mag, subiendo directamente al puesto 70 gracias a temas con millones de reproducciones como Solo dance o colaboraciones con grupos como The Vamps.

UN ESPECTÁCULO DELIRANTE // La nota de color la pondrán los rusos Little Big, que estarán en Burriana tras pasar por Madrid y Barcelona en mayo. Su espectáculo emula las rave de los años noventa con una propuesta visual muy sugerente y, además, atrevida. Sus clips son vistos por millones de personas en todo el mundo y el mejor ejemplo de ello es LollyBomb, una historia de amor entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y un misil nuclear.

Además, el festival también anuncia la presencia de Beli Basarte, que presentará su álbum Desde mi otro cuarto; el rapero alicantino Arkano, The Tripletz y Les Castizos. Los dos últimos artistas, que tocan al final de las jornadas, se han convertido en auténticos clásicos del certamen.

SIN ENTRADAS // El Arenal, que se celebrará entre el 31 de julio y el 5 de agosto, ha agotado todos los abonos y la organización anuncia que no habrá más entradas a la venta. Las ocho incorporaciones se suman a artistas confirmados como Bad Bunny, Crystal Fighters, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Dorian, La Raíz o Lost Frequencies, entre otros.