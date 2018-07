Junior Mackenzie agota entradas en el Singin in the Cave de la Vall

El ciclo de conciertos acústicos Singin’ in the Cave en les Coves de Sant Josep de la Vall colgó ayer su primer sold out. Para la actuación del castellonense Junior Mackenzie, que abre esta tarde el ciclo, organizado por el Ayuntamiento de la Vall, ya no quedan entradas disponibles, en lo que será la presentación de su trabajo Files of Life, su nueva colección de canciones de folk, rock, pop y bluegrass de raíz norteamericana, en la antesala de su presencia en el FIB.

En el programa seguirán los conciertos de June’s Kaleidoscope (viernes, 13), Maika Makovski (día 20), María José Llergo y Marc López (27) y Joana Serrat (3 de agosto), en una primera tanda, que seguirá con Alberto Montero el 31, Mathew McDaid, Alondra Bentley y Coque Malla, cerrando.

En paralelo, les Coves programan mañana sábado a la Big Band local junto al ganador de Operación Triunfo 2003, Vicente Seguí. Será a partir de las 23.00 horas con entrada gratuita. Dentro de la programación cultural estival de la Vall, los miércoles se proyectarán películas familiares a las 19.30 horas, además de marchas nocturnas y guiadas desde el acueducto y por todo el Camí de l’Aigua, enmarcadas en las Nits d’històries i historietes hasta el 25 de agosto con seis rutas más.

El edil de Emsevall, Jorge García, explica que «el objetivo es dinamizar esta zona emblemática y natural, no solo para el turismo, sino sobre todo para los vecinos de la Vall d’Uixó», detalla.