Kharma: «En los temas buscamos captar al público con emociones»

Kharma se mueve entre Castellón y Vila-real, entre el rock y el pop, la electrónica y el indie, con referencias muy variadas que han desembocado en una original propuesta, y en un disco debut que, bajo el título de Extraña penitencia ambulatoria, presentaron durante el mes marzo. Llevan desde el 2016 pisando fuerte en los escenarios de la provincia, acaban de ganar el concurso de bandas de Vila-real y son la última de las 20 bandas que se batirán por entrar en la semifinal a seis del BP Music Contest, el 28 de junio en el Grao.

--Como Kharma lleváis tres años juntos, con un disco debut en la calle hace unos meses. ¿Cómo ha sido esta aventura?

--Tortuosa, pero grata. La autogestión te exige mucho esfuerzo, pero cuando amas tanto crear música, vale la pena. Por el camino hemos podido perfeccionar los temas en el ensayo, grabar en un buen estudio, editar un disco en cedé y vinilo, grabar un vídeoclip de Dentro del reloj, del que estamos muy orgullosos, y ahora toca recoger los frutos en los directos.

--La banda nace a instancias de Fernando Pardo, que viene de otras bandas, y os juntáis para hacer lo que definís como una mezcla de pop, rock, indie y electro. Las influencias son muy amplias... Dadnos más pistas.

--Allá van, muy variadas. Dorian, The Beatles, Los Auténticos, Glamour, Propaganda, The Smithereens, Thin Lizzy, Rammstein, etc. Como puedes ver, un auténtico batiburrillo para verter en la licuadora e intentar compactarlo conservando un sello propio.

--Teloneros de Ana Curra, compañeros de escenario de otra banda del BP, Plum, habéis tocado en muchos escenarios de la provincia. ¿Qué os espera en este 2018, con disco nuevo bajo el brazo?

--Por una parte, seguir presentándolo en directo allá donde nos quieran, y por otra, estamos preparando nuevos temas, abriendo todavía más el estilo, y sorprenderemos a más de uno cuando los podamos presentar, que me imagino será a finales del verano.

--Son temas oscuros unos, profundos otros, siempre con un estilo propio. ¿Qué buscáis a la hora de preparar las canciones?

--Básicamente, parten de la necesidad de expresar emociones. Crear una canción de la nada y verla crecer hasta hacerse adulta te proporciona un extraño placer a ninguna otra cosa comparable. Si encima a alguien del otro lado le reconforta, conmueve, anima, o simplemente divierte, pues fantástico. En nuestras canciones valoramos mucho los contrastes, porque buscamos captar la atención del oyente que valora la composición y arriesga su preciado tiempo con nosotros.