'La forma del agua' de Guillermo del Toro conquista los Oscars

'La forma del agua', dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha reinado en la 90 edición de los Oscar con cuatro estatuillas (entre ellas Mejor Película y Mejor Director), por delante de las dos obtenidas por 'Tres anuncios en las afueras' y las tres de carácter técnico de 'Dunkerque'.

"Hace pocas semanas, Steven Spielberg me dijo que, si finalmente subía al podio a por este premio, debía recordar que soy parte de nuestro legado, nuestro mundo de cineastas, y que estuviera orgulloso por ello", señaló. "Estoy muy orgulloso y quiero dedicar esto a todos los jóvenes cineastas", agregó.

Del Toro se convirtió en el tercer mexicano que consigue la estatuilla al mejor director tras Alfonso Cuarón ('Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("Birdman" y "El renacido").

El de Guadalajara, con el Teatro Dolby en pie, comenzó su discurso de agradecimiento de forma potente: "Soy un inmigrante, como Alfonso y como Alejandro, mis compadres. Como Gael (García Bernal), como Salma (Hayek) como muchos de vosotros".

En los premios de interpretación no hubo sorpresas y se alzaron con la victoria Gary Oldman como mejor actor ("El instante más oscuro"), Frances McDormand como mejor actriz ("Tres anuncios en las afueras"), Allison Janney como mejor actriz de reparto ("Yo, Tonya") y Sam Rockwell como mejor actor de reparto ("Tres anuncios en las afueras").

REIVINDICACIÓN

Las mujeres y las proclamas feministas brillaron la gala de los Oscar, unos premios sin grandes sorpresas que sirvieron a Hollywood para redimirse por los incontables escándalos sexuales en su seno y para olvidar el bochornoso error de la ceremonia del año pasado.

Entretenida, pero sin ser muy divertida o espectacular, y política, aunque sin potentes discursos que pasen a la historia, la 90 edición de los Óscar tuvo un palmarés previsible y cedió su foco de atención a las mujeres, después de que movimientos como "Me Too" (Yo también) o "Time's Up" (Se acabó el tiempo) hayan gritado contra el machismo y reclamado la igualdad.

Frances McDormand, Óscar a la mejor actriz por "Tres anuncios en las afueras", dejó uno de los momentos más emocionantes de la noche al pedir a todas las mujeres nominadas al Óscar que se pusieran en pie.

"Todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitan financiación. Pero no nos habléis (de eso) en las fiestas de esta noche. Invitadnos a vuestras oficinas en un par de días o podéis venir a las nuestras, lo que prefiráis", señaló en el discurso más ovacionado de la velada.

Cuatro estrellas femeninas como Jane Fonda, Helen Mirren, Jennifer Lawrence y Jodie Foster presentaron los premios a mejor actor y mejor actriz.