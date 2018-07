Liam Gallagher despide hoy el FIB con la nostalgia de su banda Oasis

El FIB cerrará hoy sus puertas con una jornada marcada por el concierto del siempre controvertido Liam Gallagher, ex de Oasis, que vuelve a uno de sus festivales más valorados. Su música sonará pasada la media noche, en el escenario principal Las Palmas.

Gallagher, con su participación como cabeza de cartel, redondeará un año repleto de éxitos, gracias a un show que ha creado grandes expectativas, como acreditan los fans que se han desplazado hasta Benicàssim para disfrutar en directo de sus temas más conocidos y una buena dosis de clásicos indispensables de la mítica y añorada Oasis.

La publicación de su disco en solitario As you were, ha confirmado su gran retorno a lo más alto, con todos los ingredientes que se pueden esperar de Liam: influencias de los 60/70 que ha sabido actualizar y llevar a su terreno, sin reinvenciones, solo haciendo las cosas a su manera, dándoles su inconfundible sello.

Tras su histórico debut en solitario en la edición del año pasado, este auténtico icono del indie pop estará en el FIB para reivindicar su merecida corona como gran estrella musical.

Se da la casualidad, además, que justo el día que arrancó el festival, el pasado jueves, pidió a su hermano a través de Twitter voler a unir al grupo Oasis, la inolvidable banda de pop británica que se separó en 2009 por las desavenencias entre los dos hermanos que la lideraban. El músico escribió que «es el momento» de volver a juntar la «gran O». En el mismo tuit añadió que «perdona» a Noel, aunque su hermano declaró en enero que «nunca» volvería a formar Oasis.

Los fibers también gozarán con el pegadizo electropop de Bastille y Dorian, el ímpetu de Madness, del rock del siglo 21 de Wolf Alice y Shame, King Khan&The Shrines y la locura garagera de The Parrots y Los Nastys. También completan el cartel Alma, Zoe y Nathy Peluso y Marem Ladson.

A pesar de las buenas expectativas, la despedida podría estar pasada por agua, atendiendo a la previsión meteorológica. Según Aemet, hay un 80% de probabilidad de lluvia durante el día, que bajará por la tarde-noche.