Luciano y Amparanoia encaminan el viaje musical del Rototom hacia un clamoroso final

El festival Rototom Sunsplash despide este sábado, 19 de agosto, en Benicàssim su edición Celebrating Africa, la 24ª. Un desfile de artistas con fuertes vínculos musicales y personales con el continente en una noche llena de talento llevará el viaje musical y cultural de la semana a un clamoroso e inspirador final.



El referente roots reggae y ‘Jah Messenger’ Luciano, quien ha estado difundiendo su visión sobre Rastafari por África durante años, actuará acompañado por los Sly and Robbie británicos, Mafia & Fluxy. Dos veteranos DJs jamaicanos que popularizaron el arte del toasting en Jamaica y en todo el mundo se verán las caras en el escenario cuando U Roy aparezca junto a Big Youth como parte de un show en el también harán acto de presencia la joven promesa y cantante estrella de la música dancehall, Nadine Sutherland, y el maestro del dub británico Mad Professor, quien cuenta con una larga trayectoria como promotor del reggae en Gambia.



Añadiendo un sabor más local estará también en el Main Stage la cantante andaluza Amparo Sánchez, quien retoma su proyecto musical tras tres trabajos en solitario para volver a reunirse con su banda Amparanoia. En Benicàssim mostrará sus temas cargados de compromiso, como el que refleja en Mama África, una canción que la versátil cantante y compositora dedica a las víctimas de la violencia sexual en el Congo y que gestó tras un viaje al país africano junto a la ONG Alboan.



El Lion Stage también ha reservado unos cuantos ases bajo la manga para la última jornada. Entre los nombres destacados, el del barcelonés Alex Bass y la nueva sensación Adala, que actuarán junto a la Same Song Band. Pero antes, y como regalo especial para el público más joven del Rototom, el escenario adelantará su horario de apertura a las 19.15 horas para recibir a The Penguins y su espectáculo Reggae Per Xics, una fusión de ritmos jamaicanos y canciones populares infantiles. Aquí, al Lion Stage y con este show en el horizonte, llegará el pasacalle final que, al son de una gran batucada, recorrerá el recinto de conciertos para salir de nuevo tras el concierto familiar hacia el Main Stage.



Este desfile incorporará también el estallido de fiesta y color del Carnaval de Barranquilla. Nueve de sus bailarines, encabezados por Liliana Salinas (Los Compadres), acercarán al público la esencia de este carnaval único de la costa caribe colombiana, Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco. La fiesta carnavalera emergerá también en el Main Stage esa noche, para animar la transición hacia el concierto de Amparanoia, aunque sin lugar a dudas el Carnaval de Barranquilla vertebrará el sábado la agenda del Caribbean Uptempo. Estarán junto a Sugark, Dj del Carnaval de Trinidad y Tobago y del londinense de Notting Hill, que inspira este nuevo espacio dedicado a los ritmos más latinos.



Por su parte, el Foro Social despedirá Las África de África con el economista y politólogo egipcio Samir Amin y el antropólogo italiano Davide Cirillo. Ambos abordarán en El desafío africano ante la globalización económica las fórmulas africanas ante una economía globalizada y fenómenos como el del Land Grabbing -acaparamiento de tierras- y los intentos que desde África se están llevando a cabo para frenar este proceso.



Agotando las últimas horas con la mejor gastronomía

El espacio Vegetarian Lovers de Pachamama mostrará las últimas sesiones de cocina en directo de la edición, con las que el público aprenderá a elaborar patés veganos de legumbres y frutos secos y conocerá las propiedades y virtudes del sésamo aplicadas a la cocina vegetariana.



African Village pondrá su mirada en la realidad de las mujeres afro en España, que narrarán, entre otras, la periodista Lucía Mbomio y Silvia Albert, presidenta de Black Barcelona. Mientras, el Mercado Artesano destinará el último de los talleres a la fabricación de collares Masai que el público podrá lucir después en el gran desfile final. Antes de bajar el telón, este área celebrará el sorteo de las obras colectivas diseñadas en sus diferentes sesiones, y cuyos beneficios se destinarán a la ONG etíope Edget Baandnet.