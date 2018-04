Nuevas incorporaciones al cartel del FIB 2018

Rag ‘N’ Bone Man, Eric Prydz, The Charlatans, Metronomy, Anna Calvi, Pale Waves y Sofi Tukker son las nuevas incorporaciones al cartel del Festival Internacional de Benicàssim. A menos de tres meses de que se celebre el FIB 2018, la organización ha dado a conocer nuevos nombres que se suman a los ya anunciados The Killers, Liam Gallagher, Travis Scott, Pet Shop Boys, Belle and Sebastian, Two Door Cinema Club, Justice, The Vaccine y Madness, entre otros.

La organización ha confirmado que estos nuevos artistas que participaran en la nueva edición del festival, que se celebrará del 19 al 22 de julio en Benicàssim (Castellón).

Para Rag N Bone Man supondrá su debut en el festival. El artista presentará su primer álbum 'Human', el cual se ha convertido en disco de platino en tan solo tres semanas.

Por su parte, los seguidores de la música electrónica están de enhorabuena, pues Eric Prydz, uno de los productores más aclamados de este género, será quien hará que la fiesta sea excepcional gracias al potente arsenal de música y efectos visuales con los que cuenta.

Hace veintisiete años salió 'Some Friendly' y The Charlatans presentan ahora nuevo disco, 'Different Days', mientras los británicos Metronomy se apoderarán del escenario benicense a base de electropop bailable y Anna Calvi ofrecerá su pop rock matizado con blues y con una pasión que es parte indiscutible de su sello persona". Pale Waves es una de las sorpresas de 2018 y traerán al FIB su "mangético pop" de canciones como 'Television Romance' y 'There's A Honey'.

El dúo neoyorquino Sofi Tukker también estarán en Benicàssim tras obtener 30 millones de escucha en temas como 'Drinkee' o 'Best Friend'.

INFORMACIÓN DE LOS ABONOS

Los abonos para los cuatro días de festival están a la venta al precio de 155€. Al adquirirlo el comprador tiene la posibilidad de acampar de forma gratuita durante ocho días en el Campfest.

También se pueden adquirir los Pases VIP y entradas para Villacamp, zona de acampada para quienes adquieran la entrada VIP.