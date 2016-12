El Orfeó Valencià lleva su Retaule de Nadal a Santa María el día 28

Cita obligada en la Navidad castellonense. Voces magníficas y músicos de solvencia contrastada. La concatedral de Santa María de Castellón acoge el próximo miércoles 28 de diciembre, a las 21.15 horas, el tradicional concierto Retaule de Nadal de la Fundació Bancaixa, cuyo programa será interpretado por el Orfeó Valencià como viene siendo habitual desde la puesta en marcha de esta iniciativa de la Fundación Bancaja de Valencia, hace más de 40 años, y que por primera vez se interpreta en la iglesia mayor de la capital de la provincia.

El Orfeó Valencià, bajo la dirección del maestro Josep Lluís Valldecabres, uno de los más reputados directores corales del ámbito nacional, interpretará un programa con 13 piezas de los siglos XVI al XX de autores como Mateo Romero, George F. Händel, Thomas Tallis, John Rutter, Hector Berlioz, Barbara Bell, Jesús Debón, Karl Jenkins, Bob Chilcott, Malcolm Archer y Matilde Salvador. El programa se cerrará con el tradicional Stille Nacht de Gruber.

CAIXA CASTELLÓ // El concierto, que cuenta con la colaboración de la Fundació Caixa Castelló y el Ayuntamiento de la capital de la Plana, es de entrada gratuita limitada al aforo del templo catedralicio castellonense. La actuación contará con acompañamiento instrumental de Jesús Debón al piano y la participación de las sopranos Amparo Silla, Isabel María Gracián y Marie-Sophie Kuenne, el tenor Oscar Navarré y el barítono José Vicente Enguídanos.

El Orfeó Valencià nació en Valencia en el año 1972 de la mano de Jesús Ribera Faig y fue en el año 1986 cuando Josep Lluís Valldecabres asumió la dirección musical. Este orfeón es reconocido a nivel nacional e internacional por su colaboración con prestigiosas orquestas, como el caso de la Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma o The Academy of Saint Martin in the Fields, entre muchas otras.

Ha actuado en escenarios de toda la geografía de la Comunitat Valenciana y española, así como en EEUU, Rusia, Canadá, Cuba, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y Portugal.

Su repertorio aborda la música y los compositores más representativos desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial presencia de los autores valencianos. La iniciativa del Retaule de Nadal nació, igual que el Orfeón, en 1972 en Valencia, y se ha convertido en toda una referencia en las manifestaciones artísticas navideñas tanto en la capital del Turia, como en aquellos lugares que han tenido el privilegio de ser escenario del espectáculo.