Palmero: "Vienen cambios muy importantes para Alba"

El actor ondense Víctor Palmero --la popular Alba Recio de la serie de televisión La que se avecina-- resalta el cariño con el que el público ha acogido su papel. «El brillo en los ojos de la gente al decirme palabras tan bonitas es alucinante. Estoy muy feliz porque el feedback ha sido increíble», afirma Palmero, quien estuvo ayer en el ciclo De razones y hombres de la Fundación Caja Castellón, para hablar a fondo del Sueño de actor: De Onda a Mirador de Montepinar.

Aunque el estreno de la próxima temporada señala que no es fijo, cree que será para después del verano. Por contrato no puede desvelar novedades aunque avanza: «Vienen cambios muy fuertes para Alba, he leído una de las tramas más alucinantes de todos los guiones que me han mandado de La que se avecina y es algo que en lo que jamás algún espectador podría imaginar ver a Alba metida. Espero que disfruten mucho de este avance de temporada», manifiesta.

Preguntado por la reacción del colectivo trans a su personaje aseñala que «hay opiniones de todo tipo. Lo que me llega a mí es muy bonito. Me gusta quedarme con que intentamos tratarlo desde el respeto al personaje. Alba es una mujer; es lo que me gusta reiterar, no es transexual. Ya tiene su todo puesto. Y creo que el personaje defiende a muerte, a capa y espada, su condición y estoy aprendiendo muchísimo del colectivo trans gracias a Alba».

¿Y lo más difícil de interpretar a Alba? «Para mí ha sido el sacrificio que tenéis que hacer las mujeres, sobre todo, las que son presumidas, de subiros encima de un tacón, de llevar medias, de depilaros... Todos estos estilismos imposibles que muchas veces son bastante incómodos. El resto todo ha sido coser y cantar, porque he disfrutado mucho del proceso de creación», manifiesta.

Al principio, su intervención iba a ser solo en un episodio. Le entregaron medio guión del capítulo para trabajarlo y gustó tanto que el resto del capítulo lo escribieron como que el personaje se quedaba. «En principio, era el último capítulo de una temporada, la ocho y ni siquiera sabían si iba a estar entero. Me dieron medio trozo de guión del capítulo. El resto dependía un poco de cómo hiciera mi trabajo. Al parecer gustó y por eso me quedé», dice.

«Recuerdo que la directora me llamó por teléfono durante la emisión y me dijo: ¿Estás viendo cómo está twitter? Pegué un vistazo y era todo que se quede Alba, nos encanta Alba. Ha sido un subidón», indica.



Y ayer ese cariño del público se palpó en el Palacio de Las Aulas, adonde fue trasladada su conferencia, prevista inicialmente en el edificio Hucha, por la gran acogida del público. No dudó en hacerse fotos, firmar autógrafos y atender y departir con todos los jóvenes que quisieron hablar con él. ¿Ser ejemplo para muchos jóvenes, toda la gente que te pide autógrafos, cómo se asimila?

«¿Es precioso, la verdad es que no se asimila. Vivir cosas como las de hoy son necesarias más para mí que para ellos, vienen te agradecen, te dicen que les has servido de motivación. Yo mismo no me doy cuenta de que puedo hacer eso, no lo tengo asimilado, de verdad. No me gusta adjudicarme la palabra famoso. Creo que me queda mucho por recorrer todavía. Quizá por lo rápido que ha ido todo. Es precioso venir y ver que las cosas que dices de tus propias vivencias le pueden servir a alguien para algo», señala.

Y es que Y es que el de Víctor Palmero ha sido un ejemplo a seguir, pues demuestra que ningún sueño es imposible, ya que, a base de paciencia, dedicación, trabajo duro y constancia, puede lograrse, sin importar de dónde provengas.

Trayectoria //

Dice que desde muy pequeño quería ser actor. En 2008, tras pasar varios años en la escuela municipal de teatro de Onda, decide trasladarse a València y empezar a estudiar Arte Dramático. Esto le supuso que, tras dos años de carrera, le ofrecieran su primer papel como protagonista en una serie de Canal 9: Unió Musical Da Capo, y después en Senyor retor.

En el 2011 logró su primer papel nacional, cuando aceptó la oferta de participar en la serie de Antena 3 Física o Química, donde encarnó a Toño, un chico con problemas que quitó la vida a uno de los protagonistas.

Ya en el 2012, y tras trasladarse a Madrid, entró a formar parte del elenco de otra serie de humor de Antena 3, Con el culo al aire, en la que estuvo tres temporadas.

No obstante, fue en el 2014 cuando consiguió un papel que, probablemente, sea uno de los más populares y conocidos de toda su carrera profesional: el de la hija transexual de uno de los personajes más famosos de la mítica serie de humor de Telecinco La que se avecina como lo es Antonio Recio. Todo un ejemplo.H