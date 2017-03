«Podrán ver a la mejor cuadra de toda mi vida»

La máxima figura del toreo a caballo del momento vuelve a Castellón. Una feria de la categoría de la Magdalena de este año no podía ningunear al rejoneador de La Puebla, al que le espera un arranque de temporada soñado. Asegura que está en un momento de plenitud y que este 2017 va a ser muy especial. Afirma que posee la mejor cuadra de toda su vida y que con ella puede dar grandiosas tardes de toros al público.

--Por fin se hace justicia y Diego Ventura está anunciado en Castellón. Los aficionados al rejoneo le echaban en falta...

--Ya son dos años sin torear en la Magdalena porque la empresa prefi-

rió hacer el cartel tradicional de seis rejoneadores. Cuando no podía ir, siempre sentía ese vacío normal, porque es la primera del año y a todos nos gusta estar, pero entiendo que la empresa tenga que atender a otros compañeros y otros compromisos.

--Bienvenido, pues, a una plaza en la que se han vivido grandes y gloriosas tardes con usted.

--Es una feria muy bonita. La gente de Castellón es muy aficionada al caballo, saben valorar las cosas buenas y enseguida se entregan. Recuerdo una faena muy importante a un toro de Los Espartales, montando a Distinto, con dos banderillas andando hacia atrás que fueron sublimes. Recuerdo una de mis reapariciones tras un año muy duro. Aquella vuelta al ruedo con la muleta fue muy emotiva. En mis comienzos siempre ha sido una de las ferias que me ha lanzado. Salir a hombros de Castellón siempre hacía que la temporada comenzase con otro tono y había otro trato con las distintas empresas.

--Un arranque de temporada bonito. Valencia en Fallas primero y luego Castellón.

--Es el más bonito de toda mi vida, porque voy a estar en todas las principales ferias: Valencia, Castellón, Sevilla y luego Madrid, algo que otros años no había sido así. Eso te hace entrenar con una ilusión diferente. Todo ello, unido a la madurez adquirida, hace que me sienta muy feliz, que me levante cada mañana con una mentalidad y una energía muy buena, que hace que los caballos también vayan a mejor.

--Hablando de caballos… ¿Qué novedades podremos ver en Castellón?

--Es la mejor cuadra de caballos que he tenido en la vida, con los caballos consagrados y otros nuevos. Hay un caballo nuevo que se llama Fino, que creo que va a gustar mucho al público. Su nombre viene del torero Finito, porque es un caballo con un sentido del toreo muy especial, con mucha pureza y verdad, con un empaque muy diferente al de los demás. Hay otro caballo que creo que puede sorprender: Dólar, que está en un momento muy bueno. Ojalá los toros de Jódar y Ruchena ayuden para que puedan salir estos caballos nuevos.

--La cuadra es la base principal para el éxito de un rejoneador. Hace presagiar lo mejor.

--Creo que en la historia del toreo habrá habido muy pocas cuadras como la que tengo este año. Pero eso sí, a base de mucho trabajo, sacrificio… Hay infinidad de horas de entrenamiento, no duermes pensando en cómo corregir algún problema de algún caballo. Es algo de lo que solo son conscientes mi familia y los profesionales que me conocen. Le doy muchas vueltas a las cosas y hasta que a un caballo no le saco el mayor rendimiento, no paro. Además, ahora estoy utilizando muchos caballos de mi yeguada y eso me ilusiona.

--¿Veremos en la Magdalena a un Diego Ventura distinto?

--Sí. La felicidad y tranquilidad que tengo, saber que va a ser una temporada importante de corridas, que tienes una cuadra muy buena, que la mente está bien… Eso ayuda mucho. Otros años, cuando no por una cosa era por otra, pero siempre me faltaba algo, y no tenía la cabeza todo lo tranquila que debía estar. Siempre he sido un luchador nato, pero ahora mismo, la tranquilidad que tengo, la paz interior conmigo mismo, creo que va a ser fundamental. Muchas veces, incluso no sabía ni quién era ni sabía bien a dónde quería llegar… Pero a día de hoy sé muy bien quién soy y a dónde voy a llegar.

--El día del festejo, los menores de 16 años entrarán gratis a la plaza. Una iniciativa de la empresa para fomentar el toreo a caballo entre los más jóvenes.

--Es una gran noticia. Entre todos debemos seguir adelante y es de agradecer que tanto la empresa como nosotros tengamos estos detalles. Hay mucha juventud que se interesa por la hípica y es una buena forma de acercarlos a una plaza de toros.

--Suerte para Castellón. Que tanto usted como sus compañeros Leonardo Hernández y Lea Vicens puedan dar una gran tarde de toreo a caballo.

--Se lo agradezco. Quiero triunfar yo, pero que también lo hagan mis compañeros, que sea una tarde bonita, que el aficionado que vaya ese día a la plaza de toros salga contento por haber vivido un gran espectáculo. Todos sabemos que la situación del toreo en España es ahora mismo complicada, pero la gente tiene muchas ganas de salir adelante, y en la tauromaquia estamos obligados a caminar todos cogidos de la mano.