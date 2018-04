Red Pier Fest calienta motores con la música de Mario Cobo y Natty Bo

Castellón ya respira Red Pier Fest. Y es que la sala Four Seasons de la ciudad acogió una gran fiesta en la que se aprovechó para dar la bienvenida, de manera oficial, a la segunda edición del festival que se celebra del 18 al 20 de mayo en el puerto.

Decenas de personas, entre seguidores, amigos y conocidos, se dieron cita en el local castellonense para calentar motores cara a un evento musical que ya esperan ansiosos los más rockeros. Y, para animar esta velada tan especial, no faltaron artistas de renombre como Mario Cobo, actual guitarrista de Loquillo, que presentó su reciente Ep en solitario Almeria Gone Guy, y el internacional y polifacético disc jockey Natty Bo (frontman de bandas como Ska Cubano o Top Cats), que sorprendió con una sesión en la que fusionó ska, mambo, reggae, swing y rhythm and blues.

Fueron dos actuaciones estelares que levantaron la sala y que sirvieron como tentempié, a la espera de que el Red Pier Fest levante el telón el próximo mes de mayo. Un certamen que, cabe recordar, es gratuito y contará, además, con una zona de animación para los más pequeños de la casa y una fiesta Harley.

Así, tan solo queda poco más de un mes para que el distrito marítimo se transforme en la capital del rock and roll y vuelva a hacer vibrar las instalaciones de Puerto Azahar. Con formaciones como The Limboos, The Meows, Los Marañones, Travellin’ Brothers, Heatwaves, Nat Simons o Bandits, entre otros, el evento reunirá a cientos de castellonenses y visitantes que vivirán un intenso fin de semana musical.

Se trata de un espectáculo que inaugura la temporada de festivales y que cada año se consolida como evento de referencia en la provincia. Una cita musical con denominación de origen que ha llegado para quedarse.