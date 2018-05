Las redes arden por la confirmación de Alfred para el Arenal Sound

Este mediodía, cerca de las 12 horas, el perfil oficial del festival de música Arenal Sound (@ArenalSound) realizaba un anuncio que ha pillado por sorpresa a la mayoría de los internautas: Alfred, el finalista de Operación Triunfo 2017, ha sido confirmado para el cartel del festival.

Las reacciones por parte de los usuarios no han tardado en llegar. Muchos reciben con alegría la noticia, ya que esta última edición de Operación Triunfo ha alcanzado altísimas cotas de audiencia y ha generado un inmenso ejército de fans. Algunos, incluso, sugieren que se incorpore a otros 'triunfitos' en esta edición, como a Agoney, que ya tiene incluso su propio hashtag y ha sido 'trending topic': #AgoneyArenalSound.

QUE ALFRED VA AL ARENAL SOUND😍😍 pic.twitter.com/5ndyzq1OSc — Just Like Ceel🎺🎹 🎵1016🎵 (@Ceel_22) 9 de mayo de 2018

Agoney eres consciente de que hay 14000 tweets diciendo que queremos que vayas al Arenal? Tendras que ir para hacernos felices😏#AgoneyArenalSound @ArenalSound — Que es brometa🌹 (@paula_agoney) 1 de mayo de 2018

Estoy flipando... Gracias por este nuevo TT!!!! Me encanta el caracter de este fandom 😈#AgoneyArenalSound

Por cierto, nueva foto en Instagram 👀https://t.co/P5MibmPZJR pic.twitter.com/zgOciYEvyX — Agoney (@Agoney_ot2017) 1 de mayo de 2018

Otros usuarios, sin embargo, han criticado la decisión de incluir al artista -que últimamente se ha visto envuelto en varias polémicas- en el cartel, ante lo que la propia organización del festival se ha pronunciado, respondiendo a algunos tuits y dando todo su apoyo a los fans del artista. Por su parte, algunos de los fans han preferido tomarse las reacciones de rechazo a Alfred con mucho humor.

No te preocupes! Nosotros estamos encantados de contar con Alfred y estamos convencidos de que será un concierto inolvidable. — Arenal Sound (@ArenalSound) 9 de mayo de 2018

Hay muchos más contentos con esa noticia. Vamos a disfrutar mucho con Alfred! 😊 — Arenal Sound (@ArenalSound) 9 de mayo de 2018

De verdad que no entiendo al arenal, me dicen que estopa ni se lo plantean y me traen a Alfred pic.twitter.com/i8XGQE4e7q — irene (@irenediezcataln) 9 de mayo de 2018

Próximamente venderé la entrada, quedaos con mi nombre — Eddisléxico (@EddPutoAmo) 9 de mayo de 2018

gente: vende entradas del arenal porque va alfred

fans de alfred: pic.twitter.com/G29nM066vh — andru🇱🇻 (@havanaselenana) 9 de mayo de 2018

No podían faltar los ignorantes de turno, quejándose de que Alfred vaya al Arenal Sound simplemente porque sale de OT pic.twitter.com/QMTRZOuJwA — ella (@ellaHndrx) 9 de mayo de 2018

Esta misma mañana, también se realizaban otras importantes confirmaciones de artistas que pasarán por el festival. Entre ellos, destacan James Blunt, Azaelia Banks, The Zombie Kids, The Vamps o David Otero, entre muchos otros. Si no quieres perderte el festival, no dudes en ampliar información sobre quién viene en el perfil de Twitter del festival o en comprar tus entradas en su página web oficial.