Comprimir en 50 minutos los 24 años de historia del Rototom Sunsplash y más de mil horas de grabación directa. Este es el objetivo de la película documental More than twenty reloaded, dirigida por Tommaso D’Elia y Silvia Bonanni, que se proyectará en cuatro idiomas a través de los canales de streaming del festival desde hoy, 30 de agosto.

El filme versiona, en formato comprimido, los ocho capítulos de More than twenty, que narran a lo largo de dos horas y catorce minutos la trayectoria del festival. El resultado: un documental que ofrece una visión «totalmente horizontal» del Rototom Sunsplash, «una historia de amistad, de profesionalidad y de autoproducción ética», según explica Tommaso D’Elia, que destaca que esta es la principal diferencia del filme respecto a la predecesora serie de ocho episodios. «Esta película va dirigida a todo el mundo, mayores, pequeños, expertos en música o no, conocedores o no de Rototom. Todo el mundo puede entenderla. Utiliza un discurso sencillo, completamente cronológico, del origen a la actualidad. Desde Friuli a Benicàssim. Sin saltos en el tiempo», añade.

More Than Twenty Reloaded sí se asemeja a su antecesora en que mantiene «esa narración en primera persona, contada por los protagonistas». Sus voces tejen un hilo argumental que arranca en 1991, con el nacimiento de la Asociación Rototom, y transcurre por el primer club en Gaio di Spilimbergo, la discoteca de Zoppola o los Sunsplash en Latisana.

Dificultad

Tanto el director D’Elia, como Simone Pallica, encargado del montaje y el grafismo, coinciden en que la principal dificultad para materializar el documental ha sido el esfuerzo de síntesis que ha supuesto. «En la compresión y selección de contenidos ha sido clave Filippo Giunta, director del Rototom Sunsplash, que ha seguido todo el proceso y ha aportado una visión muy profesional», indica D’Elia.

El documental sobre la historia del festival reggae se formaliza con motivo de su 20 aniversario, pero empieza a gestarse mucho antes, en 2003, con la primera toma de contacto de D’Elia con el Rototom. «En julio de ese año fui por primera vez al festival, que se celebraba en Osoppo. Venía de Jordania, por la segunda guerra del Golfo, y el primero que proyectó el documental rodado allí fue Rototom. No sabía nada del festival. Sólo que una película mía iba a emitirse en él. Cuando llegué, la sorpresa fue enorme», concluye el director.