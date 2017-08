El Rototom recibe a los músicos de la famosa banda de Bob Marley

El Rototom fue testigo ayer del reencuentro de la banda original de Bob Marley, The Wailers, cuyos componentes pasearon por el recinto de Benicàssim levantando una gran expectación.

Primero, con su intervención en la charla Africa Unite, The Wailers band remember their travels on the continent, que se llenó en la carpa de la Reggae University, por la tarde. El público disfrutó del privilegio de ver y escuchar a miembros originales del grupo como Aston Familyman Barrett (bajo) y Junior Marvin (guitarra), así como algunos de las nuevas incorporaciones, como Aston Barrett Junior (batería) y Josh David Barrett (vocalista). También intervino otro clásico, Owen Dready Reid. Aston, hijo de Familyman, se mostró orgulloso por poder tocar junto a su padre.

Al finalizar, la gran mayoría de los asistentes aprovechó para acercarse a los músicos, conocerlos, que les firmasen algún recuerdo y fotografiarse con ellos.

Más tarde, tras el cierre de este diario, estaba previsto que se subieran al escenario principal para brindar uno de los espectáculos más esperados del festival y rememorar sus éxitos.

Horas antes ya había dificultades para acceder al recinto en vehículo propio dado que los párkings se llenaron.

RECTA FINAL // El Rototom Sunsplash encara su recta final con un apasionante viaje musical que sobre los escenarios tendrá, entre otros protagonistas, a dos de las grandes voces del reggae contemporáneo: la estrella marfileña Alpha Blondy y el joven artista jamaicano Chronixx.

Seydou Koné (Costa de Marfil, 1953), más conocido como Alpha Blondy, presentará junto a su banda, The Solar System, algunos de los grandes éxitos que jalonan una dilatada trayectoria musical que arrancó en 1982.

Este mismo día, junto a él estará uno de los máximos exponentes del llamado Reggae Revival que ha vivido Jamaica en los últimos años: Chronixx, acompañado por su banda Zinc Fence Redemption.