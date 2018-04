Ruth Lorenzo muestra hoy en el Raval su adicción al amor

Cita ineludible hoy en el Teatre del Raval de Castellón. La eurovisiva Ruth Lorenzo presenta esta noche, a las 21.30 horas, su nuevo trabajo titulado Loveaholic, el segundo disco de estudio de la cantante y compositora compuesto entre Los Ángeles, Estocolmo, Londres y Barcelona, y que supone un nuevo rumbo musical para la artista murciana.

Tras su exitosa participación en Eurovisión (2014) representando a España, la cantante ha conseguido situarse como una de las voces más potentes de España. Ruth se ha tomado un tiempo para componer su segundo disco, Loveaholic (Adicta al amor), un compendio de todas sus influencias musicales y experiencias vitales. En él, la artista plasma desde su infancia en Estados Unidos hasta su etapa como cantante de rock, pasando por su experiencia en el programa de televisión británico Factor X. Y es que todas las canciones que se pueden escuchar en su nuevo trabajo tienen su personalidad impregnada: su pasión española, su inconfundible ADN rockero y, todo ello, acompañado de su prodigiosa voz.

INFLUENCIAS // Compuesto mayormente en inglés y producido por Red Triangle, responsables de algunos de los éxitos de artistas de la talla de Little Mix, Charlie Puth o Green Day, el sonido del disco recuerda a algunas de las bandas internacionales más importantes del momento, como Imagine Dragons, Muse o Coldplay.

Cada uno de los 12 temas que forman parte del disco Loveaholic cuentan una parte de la vida de Ruth Lorenzo. Están inspirados en cartas de amor (My last song), relaciones sentimentales (Good girls don’t lie o Moscas Muertas), miradas al pasado (The first man y Amanecer) o incluso momentos desenfadados (Spanish guitar y freaks). Además, el disco cuenta con la colaboración de uno de los ídolos musicales de Ruth, el legendario guitarrista y ganador de ocho premios Grammy Jeff Beck (en la canción Another day).

‘GOOD GIRLS DON’T LIE’ // El primer sencillo de su nuevo trabajo, Good girls don’t lie, se ha posicionado como número uno en todas las plataformas digitales y, a día de hoy, supera el millón de reproducciones. Además, este hit cuenta con el firme apoyo de las principales radiofórmulas del país.

La murciana se subirá al escenario del Raval para contar historias personales y universales a la vez en una actuación única en la provincia. Todas las personas que estén interesadas en acudir a este espectáculo todavía pueden conseguir una entrada en la página web www.ticketea.com, con precios a partir de 12 euros.

Después de visitar la capital de la Plana, la cantante continuará con su gira, que la llevará por ciudades como Tarragona, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Málaga, Madrid, Zaragoza, Bilbao, València, Barcelona o Murcia.

Y es que ya sea una canción cantada a piano y voz o con un energético tema acompañado por su propia banda, Ruth Lorenzo no deja indiferente a nadie.