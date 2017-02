El SanSan de Benicàssim ficha a Kaiser Chiefs

Nuevo cabeza de cartel del primer SanSan Festival en Benicàssim... internacional y de lujo. La cita ficha a Kaiser Chiefs. Su energético rock británico, 'made in Leeds' llenará el escenario principal el sábado 15 de abril, en una fecha exclusiva para España, donde presentarán en vivo los temas de su nuevo disco, 'Stay Together' y repasarán los clásicos de una carrera iniciada hace 17 años.

No es la primera vez que los británico traen a Castellón su incombustible sonido, que sigue vigente. Ya han estado en el Festival Internacional de Benicàssim y en el Arenal Sound de Burriana. Ahora, con nuevos temas, vivirán el SanSan, que se desarrolla del 13 al 16 de abril en el recinto de conciertos.

Kaiser Chiefs se suman a un cartel que ya contaba con M Clan, Second, Neuman, Manel, La Raíz, Elefantes, Miss Caffeina, Niños Mutantes, Fuel Fandango, Varry Brava, Dinero, Full, Grises, Polock, Modelo de Respuesta Polar y Luis Brea y El Miedo, Rufus T. Firefly, Mucho, Ojete Calor, Corizonas, Despistaos, The New Raemon & McEnroe, Amatria, Ángel Stanich, Viva Suecia, Smoking Souls, Delafé, Nunatak, Mäbu, Fanáticos, Ñekü y Bitches Deejays. //