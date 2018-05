Sara Ledesma: «En inglés expreso mejor mi música»

Sara Ledesma llega al BP Sant Pere Music Contest con nuevo disco bajo el brazo, con el título de Aware, acompañada por Fran Rodríguez, Loles Veses, Lisbeth Freites, David Simó y Sergio Bisbal. Y pugnará por un puesto en la semifinal con otras 18 bandas, en una convocatoria aún abierta.

--Ganar el Dipcas 2016 fue un empujón a tu carrera y pudiste grabar el disco. ¿Nos hablas de él?

--El Dipcas 2016 fue un punto de inflexión y efectivamente el premio supuso grabar mi primer disco como solista y también mi primer videoclip, el cual presenté hace poco. Aware está lleno de matices, de sonoridades muy variadas. Es un disco que invito a escuchar con calma; se disfruta más.

--¿Cómo das forma a tu sonido? Tus influencias tienen muchos flecos y llegan de varios sitios…

--Son muchas. Dentro de la etiqueta indie hay una enorme variedad y yo escucho múltiples grupos y solistas. Yo compongo la base, es decir, la letra, la melodía de la voz y el acompañamiento con la guitarra acústica y el ukelele. Entonces son los músicos los que aportan sus propios arreglos, cosa que hace que las influencias sean todavía más complejas.

--Tras la experiencia en Loplop y ahora como solista, al frente de una banda propia, ¿cómo es una y otra experiencia?

--La experiencia no es tan diferente. Con Loplop, el funcionamiento en la composición era el mismo. Lo que sí cambia es que entonces éramos un grupo y siempre íbamos juntos; ahora, al ser solista, puedo actuar en diferentes formatos, con más libertad.

--¿Por qué en inglés?

--¿Y por qué no? En la variedad está el gusto. Yo canto en inglés, castellano y valenciano, solo que de momento compongo en inglés porque me nace. Es un lenguaje más musical y menos complejo de rimar al transmitir el mensaje, pero no descarto en absoluto componer en otros idiomas.