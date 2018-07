The Killers, la banda más esperada

Ha llegado el día más esperado. La famosa banda de Las Vegas The Killers se subirá esta noche al escenario Las Palmas para garantizar a miles de fibers un concierto inolvidable. Los estadounidenses vuelven a Benicàssim después de su exitoso directo del 2013, y lo hacen como gran cabeza de cartel de esta vigésimo cuarta edición.

El grupo de rock, formado en el 2001 por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers; y el guitarrista Dave Keuning, irrumpió con Hot Fuss, su álbum debut en el 2004, y cada uno de sus cinco discos de estudio ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda venda 25 millones de discos, encabece festivales y toque en recintos de todo el mundo.

Sus fans están ansiosos por oír en directo algunas de sus canciones más conocidas, como Mr. Brightside, When You Were Young, Human, Read My Mind, Runaways, Somebody Told Me o Wonderful Wonderful, del álbum del mismo título, que también ha llegado a lo más alto con temas como The Man y Run For Cover.

Desde la organización se muestran entusiasmados por traer a «uno de los más grandes y reverenciados grupos de todo el mundo». Se trata, añaden, de «una de las bandas más icónicas de su generación, que traerán su majestuoso directo hasta Benicàssim».

Parece que nadie quiere perderse este concierto, ni tan siquiera el mismo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que podría asistir al festival, como hizo hace dos años. La reina Letizia es otra incondicional del grupo y lo demostró con su asistencia a la actuación de la banda de Las Vegas en el 2013 en el FIB, cuando todavía era princesa.

Otras bandas destacadas como Catfish and the Bottlemen y los británicos The Vaccines actuarán con su rock&roll en el escenario principal justo antes de este gran directo. Después, será el productor sueco Eric Prydz, uno de los más solicitados del mundo, el encargado de despedir la jornada.

El toque nacional lo pondrá el rapero C. Tangana, uno de los más destacados del momento con su nuevo éxito Bien duro y sus mejores temas. Será en un escenario Visa que justo antes harán temblar The Charlatans, una de las bandas que mejor han sabido adaptar a las nuevas tendencias el brit pop originario, ese que lleva más de 20 años encandilando a Benicàssim.