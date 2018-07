The Killers, la estrella para los fibers

El concierto de The Killers fue, sin duda, la actuación más valorada por los fibers. También era la más esperada, como demostraron las 48.000 personas que no quisieron perderse esta cita.

La famosa banda de las Vegas no defraudó. Tras 17 años sobre los escenarios de medio mundo, brindó a sus seguidores un inolvidable concierto de más de una hora y media de duración, que dejó completamente agotada a la concurrencia.

Brandon Flowers cautivó al auditorio, vestido de blanco o emulando a Elvis Presley, siempre muy cercano. Incluso dedicó algunas palabras al público español y se dirigió a los fibers como «benicenses». El grupo, además, dio la oportunidad a un batería que había entre los asistentes a cumplir un sueño: tocar una canción con ellos en directo.

Entre los fibers, una familia de Vila-real, compuesta por Enrique Adsuara, Pilar Chabrera y Iago Chabrera (39, 39, 6 años), asiduos al FIB, reconocieron que su preferencia principal eran The Killers, pero no se perdieron a Pet Shop Boys. The Kooks también les gustó mucho y ayer no se perdieron a Madness. Con todo, destacaron el ambiente, incluso por encima de la música. Esperan un gran cartel para el 25º aniversario.

Katy McKilien y Anne Koltfan, escocesas de 19 años, se estrenaron este año. Llegaron para ver a The Killers, The Kooks y Belle&Sebastian. La experiencia debe de haber sido satisfactoria porque aseguraron que volverán, «es muy divertido». Se alojaron en un hotel de Benicàssim, que se ha descubierto como un destino para repetir.

También fue el primer FIB para Sam Dovan y Tailor James, integrantes de un grupo de amigos ingleses de 20 años. Su banda preferida es Chase and Status. Lo mejor de su visita, es el compromiso de revivirla el año que viene. Lanzaron una petición, que fichen a Abba para el próximo cartel del 2019.

Entre el público fiber hay muchos treintañeros. Entre ellos, una joven de Madrid, Sandra Cañas, comentaba que viajó a Benicàssim para ver a Naty Peluso y estar entre amigos. Ha sido nada menos que su FIB número 12. Acude desde adolescente. Pidió para el 25º aniversario a Daft Punk y «subir el nivel».