Tic Tac da a la castellonense Mary Porcar un trocito de Max

El premio Max de Teatro aun no es de su propiedad por completo, pero todo se andará. «Emoción máxima» y «privilegio» es lo que siente la joven actriz castellonense Mary Porcar al haber mordido un pedacito de la manzana al Mejor Espectáculo Musical 2018 junto a todos sus compañeros de Tic Tac, la obra que dirige el mediático Carles Alberola con coproducción del Institut Valencià de Cultura y que ella ha vivido desde el minuto uno. «Haber participado en Tic Tac es todo un privilegio y la ginda ha sido ganar el Max; compartir la manzana con todo el equipo es una de las cosas más bonitas y emocionantes que me ha pasado nunca. Estoy muy feliz porque se ha premiado el esfuerzo, talento y trabajo que ha invertido todo el equipo en este musical», señaló después de aterrizar de nuevo en València tras pasar un fin de semana en Sevilla, donde se reunió lo más granado de la escena española actual.

Porcar tiene una gran experiencia en musicales. Y en la música, tras su bagaje como vocalista de Miss Black Emotion. Pero lo suyo son los escenarios. Y ya son «muchas» las obras con un papel para ella. «Haciendo un repaso mental, desde el año 2013 hasta hoy habré participado en unos 30 espectáculos. La verdad es que no he parado y ojalá sean muchos más», señaló. Lo tiene claro, y, tras el éxito de Tic Tac, que se pudo ver a principios de año en el Principal de Castellón, en casa, tiene «un nuevo proyecto del que poco puedo hablar aún, pero que me tiene emocionadísima».

«ELIJO EL MUSICAL», DICE // Y, aunque le apasiona el teatro «en todas sus formas», su apuesta clara es «por el musical; es en lo que más especializada estoy y en lo que más experiencia tengo». «De todas formas, me encanta el teatro de texto y el mundo audiovisual, y me gustaría saber y hacer más --explicó--. Además, me estoy formando en doblaje y un máster de profesora de canto. Cantar es lo que más me tira», apostilla.