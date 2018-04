Vila-real habilita un punto físico de venta de entradas para ver a Serrat

Los seguidores de Joan Manuel Serrat podrán comprar las entradas para disfrutar del concierto que ofrecerá el 4 de mayo en Vila-real en un punto físico de la ciudad. Según confirman desde la organización --Ayuntamiento de la localidad y BeMusic-- durante los próximos días habilitarán una zona para ello en la tienda oficial del Villarreal CF, para que todas las personas interesadas en asistir al espectáculo puedan hacerlo sin necesidad de adquirir la entrada a través de internet.

Las localidades de esta actuación sin precedentes, que pasará por la provincia el próximo 4 de mayo, se pueden adquirir desde 35 euros y, como confirman, ya se ha vendido el 65% del aforo. «Esperamos colgar el cartel de No hay entradas en breve», explican.

Y es que el concierto de Joan Manuel Serrat promete ser una de las citas más memorables que se recuerdan en Castellón. Con su espectáculo titulado Mediterráneo Da Capo, el cantautor catalán despliega sus velas para navegar de nuevo con su disco Mediterráneo (1971), que es el eje vertebrador alrededor del que gira el concierto que hace una única parada en la provincia, en Vila-real.

Serrat coronará el escenario (en el Centro de Tecnificación Deportiva) para deleitar a su público con 10 canciones de aquel LP fundamental en su carrera, donde joyas como Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, Barquito de papel y el mítico Mediterráneo navegarán junto a lo mejor de su amplísimo repertorio y que contará con alguna que otra sorpresa musical de nuevo cuño.

SU NUEVA GIRA // Este nuevo periplo de Serrat por los escenarios cuenta con 28 fechas confirmadas en España y una cita en L’Olympia de París. Después, la gira se trasladará a Argentina, donde el catalán ofrecerá cinco conciertos (tres de ellos ya con las entradas agotadas) para después volver al Mediterráneo, su casa, y finalizar su gira en Madrid.

La gira Mediterráneo Da Capo, que aún no ha arrancado (lo hará el próximo 22 de abril), ha colgado el cartel de sold out en algunas de las ciudades por las que pasará, como es el caso de Roquetas de Mar, Burgos, Logroño. Madrid... Y no es de extrañar, pues esta actuación sin precedentes, que recorrerá media España, seguro será recordada y permanecerá en la retina y los recuerdos de sus más fieles seguidores.