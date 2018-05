¿Ya sabes qué es el Poetry Slam?

No es poesía, pero tiene su pasión e ingenio. No es hip-hop, pero tiene su emoción y espectacularidad. Hablamos de Poetry Slam, y quienes no lo conozcan todavía, este viernes a partir de las 19.30 horas pueden conocer de primera mano de qué se trata en el Museu de Belles Arts de Castellón, con entrada gratuita para los asistentes.

La capital de la Plana acogerá así la exhibición de seis de los mejores especialistas de la especialidad en un acto que servirá para abrir por todo lo alto el Campeonato de España que arranca este viernes y concluye el 17 de junio, disputándose la gran final el próximo fin de semana del 8 y 9 de junio en el IVAM de València.

Los ‘slammers’ que actuarán en Castellón son Marçal Font, primer campeón nacional; Dani Orviz, tercero del mundo; Dyso, que procede del mundo del rap; Pablo Cortina; Margalida Followthelida, primera campeona nacional; y la valenciana Mississippi.

Se trata de un formato de recital colectivo pionero en la provincia, que por cierto no cuenta a día de hoy con ningún ‘slammer’. Desde la organización, David Trashumante, anima a los castellonenses a que se apunten a un formato novedoso que no dejará indiferente a nadie. “Hay muchísimo trabajo en los textos y procede del ‘spoken word’ estadounidense”, destaca.

Quienes estén interesados en conocer más sobre el mundo del Poetry Slam, tienen por tanto una cita este viernes en el Museu de Belles Arts de Castelló, y también pueden consultar la página web eslampoetry.es.