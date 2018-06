El CD Castellón impulsa una nova etapa per a potenciar la seua base VALORS

Amb la temporada a punt de finalitzar, i mentre el CD Castellón disputa la fase decisiva per l’ascens a Segona Divissió B, el club albinegre també es centra aquestos dies en iniciar una important reestructuració de la seua base, a la qual vol donar un nou impuls des del proper curs 2018-19.

Amb aquest objectiu, el club que presideix Vicent Montesinos ha confiat la direcció de la base a un vell conegut, Iván Medall, format a la base albinegra des del benjamí B i part del cos tècnic del primer equip la darrera temporada en Segona B, el qual inicia una nova etapa al CD Castellón com a director esportiu de la base.

Medall considera que «el fet que el club, sobretot gent que ha eixit de la base albinegra com Pablo Hernández i Ángel Dealbert, hagin pensat en mi m’ompli de satisfacció i responsabilitat».

El nou responsable creu que «el primer és preparar una nova estructura uniforme per a poder desenvolupar-nos, posar els pilars del futur del futbol base».

La cantera s’integrarà així en la Fundació Albinegra, la qual tindrà altres funcions socials, i dins de la base es crearan dos estructures esportives, una com a CD Castellón i una altra amb un altre nom que s’anunciarà en breu.

Així, l’objectiu és tindre sis equips per categoria en futbol 8 (tres de primer any i tres de segon), cinc per categoria en futbol 11 i quatre juvenils, per a que en un proper futur «tinguem el major nombre de jugadors en la millor competició possible, amb dos equips per categoria».

En aquesta reestructuració tindran un important paper els clubs Futur de Castelló i Estrella Base de Castellón, els quals han acordat sumar-se al nou projecte.

Així, el CF Futur, fundat el 2004 i d’on han eixit jugadors com Alejandro Zagalá, ha emés un comunicat en el que anuncien que la directiva conclou la seua etapa al finalitzar aquesta temporada i expliquen que «considerem que la millor opció de creixement d’aquesta entitat passa per la reestructuració del club per a ser part fonamental de la Cantera Albinegra, amb el recolçament de la Fundació Albinegra».

Per la seua banda, el secretari del Estrella, Pedro Ayala, creu que «formar part d’un club com el CD Castellón suposa un pas avant per a nosaltres i és un orgull que el club de la nostra ciutat vulga comptar amb la nostra base, ja que quan poses en marxa un projecte com el que vam iniciar fa quatre anys, sempre vols que els xiquets arriben un dia a un club com el CD Castellón».

Iván Medall creu que la propera temporada la base albinegra podria passar dels 20 equips d’enguany a uns 30, un per any en el CD Castellón i dos amb la nova denominació. «Però el més important és formar als nostres jugadors i tècnics en els valors que han identificat aquest club en els seus quasi 100 anys d’història», conclou.