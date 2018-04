El Club La Vall enceta amb il·lusió una nova etapa amb moltes aspiracions TORNEJOS

NOM DEL CLUB:

CLUB LA VALL.

ANY DE FUNDACIÓ:

1990.

PRESIDENT:

DAVID PEREZ.

TERRENY DE JOC:

LA MOLETA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

REGIONAL PREFERENT. GRUP I.

El Club La Vall ha iniciat aquesta temporada una nova etapa amb el canvi de directiva, ara presidida pel seu exjugador David Pérez. Un nou inici que ha començat amb bon peu, ja que tot i el descens del primer equip, la base continua creixent amb 15 equips, dos més que l’any passat, amb un segon benjamí i també un segon aleví.

El principal objectiu ara mateix és aconsegir la permanència del cadet A, que porta sis temporades en la primera divisió, i que per ara està fora de perill.

El cadet B també està fent una bona temporada, demostrant que són un grup de jugadors preparats per a pujar la propera temporada al cadet A. En aquest equip ha destacat a més el paper de Carlos Segura, el qual ha firmat una gran campanya i es preveu que torne al Villarreal, club del qual procedia.

Per la seua banda, el juvenil B, el cadet C i l’infantil C estan lluitant pel primer lloc a les seues lligues, per la qual cosa des del club es fa una «bona valoració de la temporada en futbol base, ja que és difícil competir en moltes d’aquestes lligues per l’alt nivell».

Per a la propera temporada esperen tindre un aleví i un prebenjamí més, i un dels objectius serà que el juvenil A torne a pujar a categoria nacional.

El club valler organitza a més un torneig sub-15 el qual porta ja sis edicions i s’ha convertit en un referent nacional. Enguany van participar el Barcelona i els millors clubs de la Comunitat Valenciana, amb victòria del Villarreal, que li va guanyar la final per 1-0 al Alboraia.

A això es suma el nou torneig internacional de juvenils, el qual es va disputar per primera vegada les darreres vacances de Pasqua amb molt d’èxit.