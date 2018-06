Colegio Diputación, un historial de triomfs que no acaba mai

NOM DEL CLUB:

COLEGIO DIPUTACIÓN.

ANY DE FUNDACIÓ:

1986.

INSTAL·LACIONS:

PENYETA ROJA.

EQUIPACIÓ:

VERMELLA.

NOMBRE D’EQUIPS:

TRES.

PRIMER EQUIP:

PLAYAS DE CASTELLÓN.

El Centre d’Iniciació Tècnica Esportiva (CITD) de Penyeta Roja de la Diputació de Castelló es manté una temporada més com una «autèntica fàbrica de campions, amb un nivell extraordinari tant a l’àmbit acadèmic com esportiu», tal com assenyala el diputat d’Esports, Luis Martínez.

En les categories aleví i infantil, prop de 150 xiquets i xiquetes formen els equips més joves del Colegio Diputación, els quals tenen l’oportunitat de créixer amb l’esport i aprendre el significat de l’esforç, el compromís i el companyerisme.

La professionalitat de tot el personal del col·legi l’ha convertit en emblema de qualitat en la formació acadèmica i esportiva, amb una perfecta unió de classes docents i entrenament. Com a resultat, una excel·lent trajectòria de 40 anys formant als millors atletes de la província.

La institució ha iniciat una nova etapa amb la jubilació l’any passat de Paco Margalet, director esportiu durant 25 anys, però el futur està assegurat amb Mar Peris, Héctor Bellmunt, Claudio Veneziano, Salva Aledo, Alba Miralles i Quique Jiménez.

èxits esportius / Enguany els èxits s’han succeït, com el doble títol autonòmic per equips masculí i femení sub-14 de pista coberta al febrer, i en l’autonòmic a l’aire lliure del darrer cap de setmana, el campionat de les xiques i el subampionat dels xics, a més d’un gran autonòmic individual al maig, amb huit ors.

Un any més es va aconseguir la doble corona masculina i femenina al nacional oficiós sub-14 ‘Divertint-se amb l’atletisme’, mentre que al nacional de combinades individual de juny van arribar dos ors i una plata. I encara resta el nacional per equips a l’aire lliure d’aquest cap de setmana.