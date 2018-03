La Comunitat, quarta al Nacional de Castelló

El darrer cap de setmana la piscina municipal de Castelló va acollir el IV Campionat d’Espanya de natació i natació adaptada en edad escolar (aleví) per seleccions autonòmiques, organitzat pel Club Natació Castalia Castellón.

Amb 350 nadadors en competició, el triomf va ser per a Andalucia, seguida de Catalunya i Madrid, mentre que la Comunitat Valenciana va ser quarta, a molts pocs punts del podi. En canvi, en natació adaptada la selecció valenciana sí va ser primera.

En natació Castelló va estar representada per Guillermo Barreda, del Castalia, i tres nadadors del Nados Castellón, Cristina Ciobanu, Claudia Fandos i Nacho Campos. Aquest darrer va guanyar en 100 i 200 lliures, i en 100 papallona, on va batre el rècord autonòmic de l’olímpic castellonenc Josele Ballester del 1983. A més, va ser cinqué en 200 estils i component dels tres relleus de la selecció, on es van batre també dos rècords autonòmics.

Cristina va ser subcampiona en 200 lliures, cinquena en 100 lliures i membre dels tres relleus, també amb dos rècords.

Claudia va ser cinquena en 100 esquena, amb rècord provincial, i membre del relleu 4x100 estils.

Finalment, Guillermo va batre el rècord autonòmic aleví amb el relleu 4x200 lliures.