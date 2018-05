NOM DEL CLUB:

CLUB DE FUTBOL UNIÓ ESPORTIVA RIPOLLÉS.

ANY DE FUNDACIÓ:

2011.

PRESIDENT:

ELISEO SAFONT.

TERRENY DE JOC:

GAETÀ HUGUET.

EQUIPACIÓ:

VERDA I BLAVA.

PRIMER EQUIP:

SEGONA REGIONAL. GRUP II.

Els joves espartans del Club de Futbol Unió Esportiva Ripollés han donat aquesta temporada un salt de qualitat per a gaudir encara més de l’esport.

El club de la capital de la Plana ha arribat per a aquesta temporada 2017-18 a un acord de formació per als seus entrenadors amb l’escola Ceneted. Així, per a la propera temporada l’UE Ripollés tindrà entrenadors titulats en tots els seus equips, amb una decidida aposta per la millora formativa de tots els membres.

L’altra gran aposta de l’UE Ripollés passa per mantindre’s com un club molt familiar, a la vegada que volen formar millor als seus membres per a continuar creixent continuament.

Aquesta és ja la setena temporada des que es va crear aquest jove club de futbol, i tot i això han pogut formar una desena d’equips, gràcies sobretot als seus coordinadors, Kevin i Manolo, els quals han sabut portar el vaixell durant tota la temporada d’una manera sensacional.

A més de la participació dels seus equips en les diverses competicions, l’UE Ripollés també continua organitzant tornejos juntament amb Eventos Deportivos MMA a les instal·lacions de Gaetà Huguet, i també acudeixen amb els més menuts cada diumenge als camps de Chencho per a que puguen gaudir de la diversió oferida per Encuentros Deportivos Castellón.

El club vol agrair el suport de les seues empreses col·laboradors i patrocinadors, les quals cada any són més i aposten per aquest club ja assentat a la ciutat de Castelló, i que cada temporada no només creix en quantitat, sinó també en qualitat.

Aquesta mateixa setmana el club ha iniciat les jornades de portes obertes, que es realitzen els dilluns i els dimecres de 18.00 a 20.00 hores a Gaetà Huguet. Estan dirigides a tots aquells que vulguen provar per a fomar part dels equips de la propera temporada, en futbol 8, querubí (2012-13), prebenjamí (10-11), benjamí (08-09) i aleví (06-07), o en futbol 11, infantil (04-05), cadet (02-03) i juvenil (2000-02).