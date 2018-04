El Futur de Castelló treballa per a donar moltes alegries NOVA TEMPORADA

NOM DEL CLUB:

CLUB DE FÚTBOL FUTUR DE CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

2004.

PRESIDENT:

NAHUM MINGOL.

TERRENY DE JOC:

GAETÀ HUGUET.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I NEGRA.

NOMBRE D’EQUIPS:

19.

El Club de Futbol Futur de Castelló està ja immers en el tram fonamental d’una temporada en la qual el seu projecte continua consolidant-se amb molt bones perspectives.

Des de la direcció del club apunten que «pretenem formar jugadors a la vegada que persones, pertànyer a una escola en un club i participar d’un equip és alguna cosa més que practicar esport al carrer. Fer esport i aprendre a competir no és roïn si es coneixen els límits i s’arriba amb els mitjans adequats, competir és donar el millor d’un mateix en cada moment, intentant aprendre i millorar esforçant-se al màxim en cada acció».

La família del Futur ha augmentat enguany amb tres equips del Costa Azahar. Cal destacar que encara que alguns aspectes de gestió es porten de manera conjunta com la compra de la roba, el Costa Azahar és un club independent del Futur. Des de la direcció del Futur l’estiu passat es va decidir «ajudar a un club en un difícil moment per a que no desapareguera, aportant algunes ajudes en la gestió».

Amb Alberto Gallén com a coordinador, el Futur ja planifica la propera temporada i en breu organitzara jornades de captació.

Des dels més menuts, hi ha moltes il·lusions posades en l’escoleta, la qual cosa augura un gran futur per al proper any en prebenjamins, amb un treball destacat dels tècnics Nicolás i Artemi Escuder.

El prebenjamí opta a guanyar la lliga, mentre que el benjamí C realitza un joc molt elaborat i vistós, i dóna moltes alegries. El físic dels rivals s’imposa moltes vegades, la qual cosa li està impedint d’aconseguir millors resultats.

L’aleví A és segon a la seua lliga, i la sorpresa ha sigut l’aleví Costa Azahar, que va tercer.

Per últim destaca el cadet B, que enguany és de primer any però està dalt de la taula i opta a l’ascens de categoria. És la base de l’infantil A que la temporada anterior ja va estar a punt de guanyar la lliga de primera regional, la qual va disputar fins al final amb el CD Castellón.