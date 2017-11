MÉS GUARDONS Una gala per a reconèixer als joves esportistes que apunten més alt

El Teatre del Raval de la capital de la Plana es va quedar ahir menut per acollir tot el públic que va acudir a oferir el seu reconeixement als joves esportistes en la XXVI Festa Homenatge a l’Esport Base de la ciutat de Castelló.

Un total de 40 esportistes des dels 10 als 18 anys, en representació de 28 clubs i 25 modalitats esportives, van ser reconeguts per la seua progressió i les fites assolides durant la passada temporada.

La gala, organitzada pel Patronat d’Esports, va guardonar també a sis esportistes que durant la passada temporada han sigut internacionals o han guanyat campionats d’Espanya en categoria absoluta. En aquesta edició de 2017 han sigut les atletes Carmen Ramos i Raquel Martínez, les golfistes Natalia Escuriola i María Palacios, el jugador d’hoquei en línia Óscar Ballester i el club femení de futbol sala Asorcas.

Durant el transcurs de la gala es van projectar quatre vídeos realitzats per clubs de la ciutat, en els quals han participat esportistes i que pretenen fomentar els valors en el món de l’esport. En aquesta iniciativa ha col·laborat el Col·legi de Psicòlegs i hi han participat el Club Pilotari Castelló, el Club de Beisbol Criollos de Castellón, l’Escola d’Escacs Castelló i el Club Natació Azahar Sincro. Aquest darrer va rebre a més un reconeixement per haver participat en aquesta iniciativa des de la seua primera edició.

Aquesta part de l’acte es va obrir amb un vídeo especial en homenatge a la dilatada trajectòria del grauer Pablo Herrera, medallista olímpic de volei platja.

El regidor d’Esports, Enric Porcar, va tancar l’acte amb un discurs en el qual va recordar que «la gala té un doble vessant, doncs d’una banda es reconeix als esportistes joves de Castelló i, per un altra, es destaquen els valors de l’esport». Així, va destacar que «el treball en equip, la solidaritat, la tolerància i la bona relació entre companys i rivals són aportacions valuoses que brinda l’esport a la societat».