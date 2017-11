NOM DEL CLUB:

CLUB VOLEI GRAU CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

2011

PRESIDENT:

JOSÉ MIGUEL VARELLA.

PAVELLÓ:

PABLO HERRERA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA.

PRIMER EQUIP:

SUPERLLIGA FEMENINA 2.

El Volei Grau Castelló ha iniciat una nova temporada il·lusionant, en la qual continua apostant pel voleibol femení.

El juvenil participa en la Primera Autonòmica amb l’objectiu de classificar-se per a la final autonòmica, a la qual accedeixen els quatre millors equips de la Comunitat Valenciana. També tractarà de repetir experiència al Campionat d’Espanya, on s’ha classificat el 21é enguany.

El cadet Acompetix a la lliga de rendiment i tractarà de classificar-se per a la final autonòmica i passar a la fase final del Nacional, mentre que el cadet B està format per jugadores de primer any que hi participen en la lliga zonal.

L’infantil A també buscarà la final autonòmica i majors objectius, mentre que l’infantil B participa en lligues zonals. Per últim, els alevins juguen la competició local.

A més, el club, juntament amb el Patronat d’Esports, té Escoles Esportives Municipals als centres de primària dels col·legis L’Illa, Sebastián Elcano, Pinar, Fadrell, Herrero, Bisbe Climent i Maestro Canos. El club controla al voltant de 180 jugadores.