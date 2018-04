Los colores pastel se abren hueco en el jardín

La primavera es una época excepcional para cuidar el jardín y decorarlo con las últimas tendencias que imperan tanto e el sector de la jardinería como en el de mobiliario para exteriores.

La decoración al aire libre cobra relevancia y tiene que ser una estancia que atrape a todo el que llegue. Los colores neutros son clave para potenciar la naturaleza combinados con colores vibrantes, muebles contemporáneos bañados en cobre y los textiles más vanguardistas, harán de tu jardín un espacio único. Las lámparas solares son tendencia esta primavera para ocupar un espacio en tu jardín.

Si no eres un gran jardinero no te preocupes, esta temporada la moda recae sobre el Euonymus oxyphyllus, un arbusto elegante de lento crecimiento procedente de Corea. Sus hojas cambian de color en función de la época del año creando diferentes estancias convirtiéndolo en un lugar muy acogedor. Las plantas bosque como los musgos, anémonas y hierbas como la Deschampsia cespitosa están ocupando los jardines más idílicos. No solo cuentes con plantas, la piedra caliza de tonos medios en diferentes tamaños y tonalidades crean una sensación muy acogedora. Incorpora el mindfulness en tu jardín. Incorpora elementos que estimulen los sentidos, como detalles en serenos azules, aromas de lavanda y una fuente de agua para crear un ambiente relajante.

Si no tienes jardín, no te preocupes. La jardinera en balcones se ha puesto de moda y va en aumento debido a que mucha gente vive en grandes ciudades y dispone de pocos espacios al aire libre. Haz de tu balcón el lugar de relajación cada atardecer creando una sensación de cercanía con la naturaleza.

Si quieres dar un paso más allá y sentirte cerca de la naturaleza planta tu propio huerto en tu hogar. Los nuevos estilos de vida marcados por el consumo de hortalizas y vegetales está muy al alza y qué mejor manera que siguiendo la evolución de tu propios alimentos.