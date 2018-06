El chef de Vall d'Alba Miguel Barrera: una vida entre fogones

Miguel Barrera, chef con estrella Michelin (Cal Paradís, de Vall d’Alba) fue anoche el protagonista del segundo capítulo del programa Cuineres i Cuiners que emite À Punt. El cocinero valldalbense hizo un repaso de su vida entre los fogones, con el chef valenciano Ricard Camarena, que tiene una estrella Michelin, como presentador.

Barrera elaboró y presentó uno de sus platos referencia, tomata de penjar rellena con sardina de bota, que forma parte de la carta de Cal Paradís desde sus inicios, hace ya 12 años. “En la cocina tienes que tener platos que te identifiquen. Siempre no se puede renovar toda la carta y elaboraciones como esta la gente las busca”, señaló Barrera, quien añadió que “mi cocina tiene que ver mucho con la memoria porque los platos me recuerdan mucho a lo que hacia mi madre”. El chef de Vall d’Alba detalló los inicios de lo que hoy es Cal Paradís y destacó que de pequeño “no tenía idea de cocina porque me había criado en un ambiente de obligaciones, pero que a los 19-20 años cambió el chip”.

Barrera también confesó que el cambio de pasar de bar-restaurante a solo restaurante fue duro en su comienzo. “La gente decía que estaba loco, ya que el bar estaba lleno todos los días”. También hizo su aparición en el programa Ángela Ribés, mujer de Barrera y jefa de sala de Cal Paradís. “Nosotros tras el cambio continuamos haciendo un menú pero vimos que con el tiempo eso no podía ser, porque durante la semana era una cosa y el fin de semana otra. Por lo que decidimos apostar por el menú gastronómico”, argumentó Ángela, quien agregó que “con el paso del tiempo se ha visto que ha ido bien”

Ricard y Miguel fueron al Mas del Fumeros, en les Useres, para conocer las particularidades de la tomata de penjar, uno de los productos más destacados de la provincia. Asimismo, los dos cocineros también se hicieron eco de otro de los productos relevantes de la gastronomía de Castellón, la trufa. Tras ello, visitaron el restaurante Casa Julián (la Barona), ya que Barrera es un gran amigo de los gerentes.